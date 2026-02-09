Osasuna paga un caro peaje por su triunfo en Balaídos

El cuadro rojillo vive su momento más dorado del año, habiendo sumado diez de los últimos doce puntos disputados. Eso sí, el triunfo en Vigo le ha dejado una dura secuela para las próximas semanas

Osasuna está de dulce. El equipo de Alessio Lisci está atravesando su mejor momento de la temporada con tres victorias en los últimos cuatro partidos, donde sumó diez de los doce puntos en juego.

Sir ir más lejos, en Vigo, sacó un triunfo vital para sus aspiraciones de permanencia gracias a figuras como las de Budimir, quien también suma y sigue sin descanso en su cuenta particular.

El delantero balcánico va como un cohete y el cuadro rojillo se está beneficiando de sus goles. Ya lleva cuatro jornadas seguidas marcando y su última víctima, el Celta. El croata, con 11 dianas, ya es cuarto en la clasificación de máximos goleadores por detrás del líder, Kylian Mbappé (23), Muriqi (15) y Ferran Torres (12).

Asimismo, otro nombre propio asociado a este momento tan brillante de los rojillos es el de Javi Galán. El lateral izquierdo se ha impuesto a Abel Bretones desde su aterrizaje en El Sadar y a sus 31 años está demostrando que hay jugador para rato todavía.

El jugador extremeño se ha adueñado de la titularidad desde su llegada a Pamplona, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema del equipo. Su impacto ha sido inmediato, aportando profundidad, intensidad y una fiabilidad que el equipo necesitaba en esa demarcación. Su incorporación procedente del Atlético de Madrid fue interpretada desde el primer momento como un movimiento magistral de la dirección deportiva encabezada por Braulio Vázquez.

Osasuna comienza la semana con una ausencia más

Osasuna se ha ejercitado este lunes para iniciar la preparación de duelo ante el Elche sin Moncayola ni Boyomo, jugadores titulares que de momento no están disponibles para Alessio Lisci. El equipo dirigido por Alessio Lisci ha realizado ejercicios de activación, conservación, ataque-defensa y reducido tras dos días libres. La victoria en Balaídos reforzó a un grupo de futbolistas que ya acumulan cuatro jornadas sin conocer la derrota y cada vez miran más de cerca los puestos europeos.

Moncayola continúa con la recuperación de su cuadro respiratorio, después de haberse perdido por ello el partido contra el Celta. Por su parte, Enzo Boyomo no se ha ejercitado debido a la lesión sufrida en el encuentro ante los celestes que le mantendrá fuera durante un mes. Además, Iker Benito ha continuado con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla.

Osasuna se ejercitará este martes a puerta cerrada en El Sadar. Los rojillos completarán la preparación del encuentro ante el Elche (viernes, 13 de febrero, 21:00 horas, Estadio Martínez Valero) entrenándose a puerta abierta el miércoles (11:20 horas) y el jueves (11:00 horas).