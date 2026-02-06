Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, tras la derrota contra Osasuna: "Es un partido claro para ganar nosotros"

El técnico del equipo gallego se ha lamentado de la derrota de su equipo en un partido que, bajo su punto de vista, han merecido mucho más. Claudio Giráldez aboga por mirar al futuro y seguir mejorando para continuar compitiendo en LaLiga y en la UEFA Europa League al mejor nivel posible

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, se ha mostrado triste por la derrota de su equipo contra CA Osasuna por 1-2, argumentando que cree que el club gallego ha merecido más por lo visto en el terreno de juego.

Claudio Giráldez ha argumentado que su equipo ha merecido ganar contra CA Osasuna cuando se le ha dicho que Alessio Lisci, técnico del conjunto rojillo, ha afirmado que un empate hubiera sido quizás el resultado más justo. "Entiendo que lo diga, porque han ganado. Yo le daría un matiz distinto. Es un partido claro para ganar nosotros. Creo que hemos estado muy bien, hemos defendido dos acciones mal, una de una fortaleza de ellos, que es un centro remate, en el que tenemos 7 contra 3 prácticamente, cerca de nuestra portería, y nos acaban haciendo gol. Y otra que tenemos 3 contra 2 y nos acaban haciendo gol. Son los errores que no podemos cometer, en especial el segundo. Pero creo que el resto del equipo ha estado muy bien, salvo a una sección que nos estaba de más en bloque bajo, creo que lo hemos apretado bien, hemos atacado bien, hemos tenido ocasiones para hacer goles de muchas maneras, tanto en transición como en juego posicional, juego dentro, juego de fuera. Me queda con la pena que nos ha faltado para mí, en gusto, tirar más, finalizar más acciones, en especial abajo, como el día que hacía hoy, pero creo que el equipo ha estado muy bien y es una pena que no nos hayamos podido llevar ni siquiera un punto", ha asegurado en DAZN.

A continuación, el entrenador del RC Celta se ha quejado de la ausencia de tiros de su equipo durante el partido que ha perdido contra CA Osasuna. "No ideas, no hay tiro. Creo que hemos generado mucha situación de cerca de la portería rival, hemos tenido cuatro o cinco acciones muy claras para hacer gol y creo que nos hemos convertido en ocasión porque nos ha faltado ese empuje de ir a finalizar y tirar, y más cuando el día está tan rápido y césped como hoy. Pero bueno, nos hemos acertado en esa finalización, creo que es lo que marca la diferencia en los partidos y a seguir trabajando como lo hemos hecho hoy. Creo que hemos mejorado con respecto al partido de Getafe. Me ha gustado la primera media hora, me ha gustado mucho menos la segunda parte también. Creo que hemos tenido momentos muy buenos de juego contra un muy buen equipo y no hemos acertado en lo importante. También creo que hemos minimizado al rival, salvo en esas dos acciones, pero creo que no nos han generado nada más de peligro. Pero bueno, hoy no ha salido cara y a seguir trabajando".

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, aboga por mirar al futuro y por seguir trabajando

Finalmente, el entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, le ha restado importancia al calendario que se le viene a su equipo y aboga por seguir trabajando duro para hacer un buen papel en LaLiga y en la UEFA Europa League. "Hemos tenido meses muy complicados a priori. Hemos sacado muchos puntos, meses más sencillos que no hemos sacado tanto. Para mí no hay ni sencillo ni complicado. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en hacer los partidos en la línea, en lo que hemos hecho hoy, en mejorar cosas pequeñas que no hemos hecho bien. Y ahora tenemos una semana muy larga para preparar el Espanyol, que nos viene muy bien. Hace mucho tiempo no teníamos el tiempo para preparar un partido y luego vamos otra vez a volver a Europa, que es lo que queremos y ojalá nos dure mucho y a seguir mejorando y a disfrutar de la posición en la que estamos y del número de puntos que llevamos a estas alturas de la temporada".