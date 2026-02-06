Celta - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga

Celta de Vigo y Osasuna se citan en Balaídos en un duelo con opciones europeas y tendencias opuestas tras sus últimos compromisos

El RC Celta de Vigo y el CA Osasuna se citan este viernes en el Estadio Abanca Balaídos en la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025/26 en un duelo directo entre dos equipos que mantienen vivas sus opciones de pelear por Europa. El conjunto gallego llega tras una serie de resultados irregulares que le han impedido dar un salto definitivo en la clasificación, mientras que Osasuna afronta la visita a Vigo después de empatar 2-2 ante el Villarreal en la última jornada, un resultado que refuerza su competitividad pero que le sigue exigiendo mayor regularidad, especialmente lejos de El Sadar.

La clasificación refleja la competitividad de ambos: el Celta acumula 33 puntos con 8 victorias, 9 empates y 5 derrotas tras 22 jornadas, con una diferencia de goles favorable que muestra su equilibrio ofensivo y defensivo, mientras que Osasuna suma 26 puntos con 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas hasta el momento, evidenciando una trayectoria más irregular aunque con momentos destacables en la primera mitad de la temporada y el mencionado triunfo frente a los celestes en la ida.

En el historial reciente entre ambos equipos, el Celta tiene una ligera ventaja en duelos directos, en los últimos 19 enfrentamientos el equipo gallego ha ganado 8 veces, Osasuna 6 y 5 han terminado en empate, un dato que refleja lo parejo que suele ser este choque y la tendencia del Celta a imponer su juego en el Abanca Balaídos cuando logra sumar puntos de manera constante.

Celta No Iniciado - Osasuna

Celta de Vigo - Osasuna: fecha y horario del partido en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Celta y Osasuna en el está programado para el viernes 6 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 23 de LaLiga que enfrentará a Celta y Osasuna?

El Celta de Vigo - Osasuna de la jornada 23 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Celta - Osasuna, encuentro de la jornada 23 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Celta - Osasuna de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del . Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.