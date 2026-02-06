Bradley Spiby asume la dirección de operaciones del Espanyol: “Con muchas ganas de ejecutar el plan de ALK Capital”

El RCD Espanyol refuerza su estructura ejecutiva con un movimiento estratégico en los despachos. Bradley Spiby, uno de los hombres de máxima confianza de Alan Pace, actual propietario del club perico, ha sido nombrado nuevo director de operaciones, un paso más en la consolidación del proyecto impulsado por ALK Capital

Desde la llegada de Alan Pace, el Espanyol ha iniciado un proceso profundo de transformación interna que va mucho más allá del terreno de juego. La apuesta pasa por profesionalizar la estructura del club, reforzar los departamentos estratégicos y aplicar un modelo de gestión empresarial alineado con los estándares del fútbol moderno. En ese contexto se enmarca el nombramiento de Bradley Spiby como Chief Operating Officer (COO), una pieza clave para trasladar la estrategia a la gestión diaria.

La confirmación del cargo no llegó a través de un comunicado oficial del club, sino por el propio protagonista. Fue Spiby quien hizo público su nuevo rol a través de LinkedIn, un anuncio que rápidamente fue recogido en el entorno perico y difundido por el programa Tiempo de Espanyol.

“Encantado de compartir que recientemente he asumido la responsabilidad de COO en el RCD Espanyol de Barcelona”, escribió el ejecutivo australiano.

Ejecutar el plan de ALK Capital

El mensaje de Spiby fue más allá de la simple confirmación del cargo y dejó clara cuál será su misión principal dentro del club blanquiazul. “Con muchas ganas de ejecutar el plan de ALK Capital junto al gran equipo de trabajo que tenemos en el club”, añadió.

Como director de operaciones, Spiby será el encargado de coordinar las distintas áreas del Espanyol y materializar en el día a día las decisiones estratégicas que emanen de la propiedad. En la práctica, trabajará en estrecha colaboración con el CEO del club, Mao Ye Wu, heredado de la anterior etapa, actuando como enlace directo con Alan Pace y su equipo.

Un perfil de plena confianza para Alan Pace

El nombramiento de Bradley Spiby no supone ninguna sorpresa dentro del Espanyol. El australiano es una de las personas de máxima confianza de Alan Pace y conoce a la perfección el funcionamiento del grupo. Durante casi dos años, entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, ejerció como responsable del personal no deportivo del Burnley , el otro club propiedad de ALK Capital.

Además, desde el desembarco de la nueva propiedad en el Espanyol el pasado otoño, Spiby se trasladó a vivir a Barcelona para estar presente en la actividad diaria de la entidad, desempeñando el cargo de vicepresidente de estrategia e inversiones del holding.

Formación internacional y experiencia en grandes empresas

Bradley Spiby cuenta con una sólida formación académica. Es licenciado en Comercio y Finanzas y completó su perfil con un MBA en IESE Business School, precisamente en la capital catalana. Antes de su vinculación con ALK Capital, trabajó en firmas de primer nivel como Deloitte, PwC y Citi en Australia.

En el ámbito futbolístico, también tuvo un breve paso por el Valencia en 2022, donde colaboró en el área de marketing, una experiencia que le permitió conocer de primera mano el funcionamiento del fútbol español.

Una figura clave en la nueva etapa blanquiazul

Spiby fue uno de los nombres propios en la operación de compra del Espanyol y ya entonces mostró públicamente su implicación con el proyecto. “Hoy cerramos una etapa larga y exigente para alcanzar este hito, y comenzamos otra, con el compromiso de seguir construyendo sobre la extraordinaria historia del club. Es hora de ponerse a trabajar”, afirmó tras completarse la adquisición.

Ahora, como director de operaciones, Bradley Spiby asume un rol central en el presente y futuro del Espanyol, llamado a ser uno de los pilares sobre los que se sostenga el proyecto deportivo y económico de la nueva propiedad.