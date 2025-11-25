Alan Pace asume oficialmente la presidencia del Espanyol tras una junta histórica

La Junta de Accionistas celebrada este martes 25 de noviembre marcó el inicio oficial de una etapa distinta en el Espanyol. La reunión, considerada histórica por el alcance del cambio, certificó el relevo de Rastar y dio paso al nuevo propietario, que obtuvo un respaldo mayoritario en todos los puntos del orden del día.

El Consejo de Administración queda fijado en cinco integrantes. Alan Pace asume la presidencia, acompañado por dos vicepresidentes: Mao Ye y Antonio Dávila, este último considerado la mano derecha del nuevo máximo dirigente. A ellos se suman Stuart Hunt, directivo del Burnley y socio de Pace en ALK Capital, y Rafa Marañón.

La composición final combina tres miembros recién incorporados con dos nombres que continúan. En el caso de Mao Ye, no fue necesaria una nueva elección al mantener el cargo de vicepresidente del Consejo otorgado en la anterior Junta de Accionistas, una posición sin fecha de vencimiento. Con este diseño, el club establece la estructura que guiará la gestión durante la nueva etapa.

Superávit en el Espanyol tras años de pérdidas

En materia económica, la junta confirmó el cierre del ejercicio con un superávit de 2,3 millones. La cifra representa un giro significativo tras varios ejercicios consecutivos acumulando pérdidas y sitúa la deuda financiera del club en siete millones de euros.

Durante la presentación de los datos, Mao Ye abordó la cuestión del resultado final teniendo en cuenta las previsiones del presupuesto anterior, que contemplaban cerrar sin pérdidas tras ventas por 14 millones. En este sentido, recordó que por Joan Garcia se ingresaron 26,4 millones, pero matizó que deben considerarse "otras operaciones que generaron pérdidas bastantes significativas, como las rescisiones de Pacheco y Lazo. Y durante la temporada hubo algún gasto adicional por el regreso a Primera".

La explicación contextualiza los movimientos que han condicionado el resultado económico, especialmente las operaciones de salida y los costes vinculados al ascenso, que modificaron la previsión inicial del ejercicio.

Previsiones del Espanyol para 2025–26

En relación con el próximo presupuesto, Antonio Dávila detalló que el club prevé "unos ingresos de 78 millones y se podrían acercar a los 80", con unas pérdidas estimadas de 13 millones. Añadió que, de cara a los siguientes periodos, la intención es reducir ese desequilibrio para acercarse a un escenario sin pérdidas.

Además, subrayó que todos los ingresos procedentes de ventas de futbolistas se destinarán a "reforzar el club en todos los aspectos", citando específicamente el primer equipo, el femenino y la cantera. Esta línea estratégica apunta a una inversión interna como fórmula para dotar de solidez al proyecto, tanto en el ámbito deportivo como en las áreas vinculadas al desarrollo del talento.

Planificación del mercado de invierno del Espanyol

De cara al mercado de enero, Dávila explicó que la dirección deportiva y el área ejecutiva trabajarán de manera coordinada para definir necesidades y detectar oportunidades. Destacó que la ventana invernal tendrá "particularidades especiales por el Mundial", lo que podría abrir un abanico adicional de posibilidades. Según señaló, podría darse el caso de jugadores que busquen minutos para revalorizarse con vistas al torneo, lo que ampliaría las opciones de refuerzo.

Sobre la estrategia general, afirmó que uno de los objetivos es fortalecer la cantera para impulsar la generación de talento que requiere el primer equipo, siempre combinando ese trabajo interno con fichajes externos cuando sea necesario. Esta línea pretende articular un equilibrio entre desarrollo propio y refuerzos selectivos, un punto central en la planificación para el tramo decisivo del curso.