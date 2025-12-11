Dmitrovic y su comparación con Joan García: "Es un fantástico portero, pero somos diferentes"

El portero del Espanyol analizó la temporada que está firmando su equipo, con Manolo González al frente, su momento a nivel personal y el hecho de suplir a Joan García, que era el meta titular la campaña pasada

El Espanyol viene firmando una temporada de Europa, tal y como lo refleja su posición en la clasificación, situándose quinto. Una de las claves del éxito del equipo de Manolo González se encuentra en Dmitrovic. El portero está haciendo olvidar a Joan García y siendo parte del buen momento de forma del conjunto perico. En este sentido, el ex del Sevilla ha hablado sobre su comparación con el guardameta del Barcelona, además de detallar cómo se encuentra personalmente y los objetivos que se marca esta campaña con los blanquiazules, que vienen de vencer al Rayo Vallecano.

Dmitrovic explica su momento de forma en el Espanyol

Dmitrovic ha comparecido en el día de hoy, en rueda de prensa, para analizar el momento que vive en el conjunto de Manolo González, que pierde a Ramón Terrats por lesión hasta 2026: "Me encuentro mejor que nunca, puede ser el mejor momento de mi carrera profesional y personal, me fijo más en sensaciones mías que en las estadísticas, y lo estoy disfrutando". Además, el portero del Espanyol fue preguntado por cómo le está yendo el hecho de suplir a Joan García, fichaje del Barcelona el pasado verano: "Ni me ha pesado ni me ha dado más energía. Joan es un fantástico portero, pero somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y debilidades. En Sevilla me pesaba más suplir a Bono, y eso fue un error".

Además, el Espanyol se sitúa quinto en la tabla de LaLiga, lo que ha hecho que el equipo de Manolo González siga en puestos europeos, pero Dmitrovic es más cauto en estas situaciones: "Yo sé que mucha gente no lo va a entender, que nos van a decir que hay que ser ambiciosos, incluso ir a la Champions, ganar la Liga. Eso es todo muy bonito y positivo hablarlo, pero quienes llevamos más de una década en la profesión sabemos cómo va esto, lo vimos en la Copa, que te puede eliminar un equipo que está tres categorías por debajo. Si llegamos a eso, miraremos más adelante porque no nos vamos a relajar hasta la última jornada. Vivimos en una sociedad en que todos, también nosotros, nos adaptamos muy rápido a lo bueno pero a lo malo nos cuesta. Cuando trabajamos mucho por algo y lo conseguimos, no lo disfrutamos. Debemos ser ambiciosos, conectados a la realidad. No es lo mismo ser ambiciosos que soñar".

Dmitrovic analiza el encuentro contra el Getafe

Por último, Dmitrovic valoró el encuentro del próximo sábado ante el Getafe, que perderá a Luis Milla por sanción: "Me espero uno de los partidos más difíciles de la temporada y en cuanto a competir es de los tres primeros de LaLiga. Nos exigirán mucho y no será un partido muy bonito para el espectador. Tenemos que estar preparados para una exigencia brutal, es un rival que admiro mucho y Bordalás saca nuevos jugadores cada año porque se le van piezas importantes, parece que estén adaptados a ese estilo de juego. Es un mérito del entrenador y tenemos que estar mentalizados que hasta la última gota de sudor y sangre no podremos ganar".