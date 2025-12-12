Bordalás, técnico del Getafe, resta importancia a la baja de Milla: “Tenemos que pensar en los jugadores que van a estar”

José Bordalás compareció este jueves para analizar la visita del Espanyol al Coliseum en un duelo que cierra el año para el Getafe en casa. El entrenador subrayó que la baja de Luis Milla no altera la idea de partido, ensalzó el crecimiento del rival y destacó el papel de Mario Martín y Abqar

José Bordalás afrontó la previa del último partido del año en casa con un tono firme y centrado en lo estrictamente futbolístico. El técnico azulón insistió repetidamente en que el equipo llega preparado para un encuentro “tremendamente exigente” ante un Espanyol al que considera uno de los conjuntos más sólidos del campeonato. Su mensaje, directo y sin rodeos, giró en torno al bloque, la ambición y la necesidad de mantener la concentración en un tramo del calendario que no permite relajaciones.

La ausencia de Luis Milla fue el primer asunto tratado y también el primero que quiso relativizar. Bordalás dejó claro que el plan no se modifica por la baja del centrocampista, una pieza importante pero sustituible dentro de un grupo que, según subrayó, ha trabajado con claridad durante la semana. “Tenemos un plan claro de partido y veremos quién le suple”, afirmó antes de recalcar la prioridad del colectivo: “Luis Milla es un grandísimo jugador… pero no va a estar mañana. Tenemos que pensar en los jugadores que van a estar”.

Uno de los momentos más contundentes de la comparecencia llegó al abordar el clima arbitral de las últimas jornadas. Aunque evitó entrar en polémicas, su mensaje fue nítido: “Lo único que pedimos es respeto, como respetamos a todos los equipos y a todos los profesionales”. Bordalás no quiso extenderse a la hora de tratar el asunto y devolvió el foco rápidamente al terreno de juego, donde situó la verdadera dificultad del encuentro.

El entrenador describió al Espanyol como un rival de notable solidez, con un modelo claro y perfectamente ejecutado. “Es un equipo muy práctico, muy intenso, que nos va a exigir mucho”, advirtió. También recordó que los catalanes han atravesado años complicados antes de consolidarse de nuevo: “Se han reforzado muy bien, han hecho incorporaciones fantásticas… no me sorprende el rendimiento que están teniendo”.

Ambición máxima en el Coliseum

El Coliseum será protagonista en la penúltima cita del año, última en su feudo para el Getafe, y Bordalás quiso subrayar el papel decisivo de la afición en este tipo de encuentros. “Son tres puntos importantísimos, último partido del año con nuestra afición; su apoyo va a ser fundamental”, reconoció. Aseguró, además, que los jugadores llegan con la actitud adecuada: “El equipo está con ambición, muy mentalizado de lo importante que es el partido”.

El técnico insistió en que el rendimiento en casa es una pieza clave del crecimiento del Getafe, aunque evitó escudarse en estadísticas: “No tenemos en cuenta cuántos hemos ganado o perdido. Estamos centrados en hacer un buen partido y seguir creciendo”.

Mario Martín y Abqar, dos focos de futuro

Entre los nombres propios, Mario Martín acaparó elogios. Bordalás lo describió como un futbolista con hambre y capacidad de crecimiento: “Es un chico con una mentalidad de querer crecer… seguro que va a mejorar y será un jugador muy importante para nosotros”.

También dejó un mensaje de calma para Abqar tras quedarse fuera de la Selección de Marruecos. El técnico pidió al central que se concentre en recuperar su mejor nivel: “Ahora no debe estar triste… debe centrarse en el Getafe y alcanzar su mejor nivel”.

En la recta final de la rueda de prensa, Bordalás fue autocrítico con una de las carencias más evidentes del equipo: la falta de acierto de cara a portería. “Nos está costando hacer gol, sin duda; tenemos dificultades”, admitió. Sin embargo, confía en que el trabajo diario termine por reflejarse en el marcador: “Ojalá podamos romper esa racha”.

Con un Coliseum preparado para despedir el año con su equipo y un rival en plena dinámica positiva, Bordalás dejó su mensaje final envuelto en convicción: competir, mantener el nivel y cerrar 2025 de la mejor manera posible para empezar con ambición el próximo año.