Manolo González defiende a Milla antes del duelo frente al Getafe: “Para mí la tarjeta roja de Luis Milla el otro día no es roja, para nada”

Manolo González compareció este viernes antes de la visita del Espanyol al Coliseum en un duelo importante para consolidar sensaciones y mantener la racha de resultados. El técnico abordó el estado del equipo, defendió la identidad del Getafe y se mostró contundente al valorar decisiones arbitrales y el papel de sus jugadores tras una gran temporada

La previa del partido entre Espanyol y Getafe dejó una de las ruedas de prensa más completas de Manolo González en lo que va de curso. El técnico, que afronta la jornada 16 con la mirada puesta en consolidarse en los puesto europeos, repasó el estado físico de su plantilla, analizó el estilo del rival y quiso lanzar un mensaje de confianza hacia su vestuario tras sorprender con una gran temporada que los ha llevado a posiciones europeas.

Preguntado por las ausencias, González confirmó que no habrá novedades respecto a las últimas semanas. “No hay ninguna baja más. Son las tres que tenemos para mañana (Puado, Terrats y Dolan). Y afecta siempre que hay un jugador lesionado… para mí cualquier baja del equipo de cara a un partido de Liga es importantísima”, señaló. El entrenador subrayó que encadenar victorias es clave en un torneo tan igualado: “Ganar seguido… es lo que te hace dar un salto clasificatorio”.

Respeto máximo al Getafe y crítica directa a la expulsión de Luis Milla

Sobre el rival, González lanzó un análisis detallado que desmontó tópicos: “Para mí el Getafe, lo primero, es un gran equipo, con un gran entrenador. Para mí no es un equipo defensivo, es un equipo que defiende con la línea bastante alta… y genera situaciones de gol en cada partido”.

El técnico también fue rotundo al valorar la expulsión de Luis Milla en la última jornada: “Si un jugador de Primera división tiene a un jugador en el suelo a un metro y le chuta el balón a la cara, la tarjeta roja debe ser para el jugador que chuta ese balón… para mí la tarjeta roja de Luis Milla el otro día no es roja, para nada”. Tras un par de minutos de explicación, dejó clara su postura: el sancionado debería haber sido el futbolista del Villarreal.

Claves del rendimiento y un mensaje a su vestuario

González aprovechó para destacar la implicación de su plantilla y la importancia del trabajo colectivo. “La clave son los futbolistas… el 95% de los futbolistas va a muerte con la idea”, afirmó, defendiendo que el buen momento del equipo responde al compromiso interno y a una dirección clara en el juego con y sin balón.

En cuanto a los objetivos, evitó mirar más allá del duelo en el Coliseum: “Yo solo miro, a día de hoy, el partido de mañana. No miro nada más”. Un discurso que repite con frecuencia para reforzar que el equipo debe centrarse en avanzar paso a paso.

El técnico también fue cuestionado por la polémica arbitral de la última jornada. Su respuesta fue mesurada pero crítica: “Yo confío en la buena fe de los árbitros… pero creo que son situaciones que son evitables y hasta ahora lo habían sido, y no entiendo por qué ahora se ha cambiado ese criterio”.

Un partido exigente y sin excusas pese a las bajas

Sobre la ausencia de Milla en el Getafe, González fue claro: “No, para nada. Nosotros afrontamos el partido igual. El Getafe es un equipo con identidad, que no depende de un futbolista”. Destacó que el conjunto azulón mantiene un sello reconocible, independientemente de las piezas disponibles.

También defendió el mérito deportivo del rival: “Si todo el mundo critica cosas del Getafe, que le ganen. No hay más… sus méritos son deportivos y no otros como mucha gente quiere buscar”.

Respecto a Puado, cuyo regreso genera expectación, no quiso fijar plazos: “No lo sabemos… cuando empiece a entrenar con el grupo veremos la evolución”.

El Espanyol afronta así un enfrentamiento que exigirá solidez, concentración y continuidad en la línea de juego reciente, con un técnico que refuerza el mensaje: compromiso, claridad y paso firme.