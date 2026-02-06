Tras Turrientes y Sucic, le llega el turno a Oskarsson en la Real Sociedad

La Real Sociedad espera la resurrección de Oskarsson de la mano de Matarazzo tras ver el gran trabajo que ha llevado a cabo el estadounidense con Sucic y Turrientes. El islandés se ha ganado la confianza de la dirección deportiva que empieza a ver los brotes verdes tras el gol anotado al Alavés para pasar a semifinales de la Copa del Rey

La Real Sociedad vive un momento de esplendor desde que Matarazzo ha llegado al banquillo de Anoeta. Una grave crisis de resultados ponía en riesgo al cuadro vasco que terminó cesando a Sergio Francisco para entregarle los mandos del equipo al estadounidense, que sigue sin conocer la derrota desde que aterrizó en San Sebastián. La clave de 'Rino' ha estado en mantener enchufados a todos los jugadores de la plantilla, resucitando a un par de futbolistas que no contaban para Sergio Francisco y que, actualmente, son piezas fundamentales en sus esquemas. Turrientes y Sucic son dos de ellos, y Oskarsson apunta a ser el tercero.

Oskarsson es el nuevo reto de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

El delantero islandés es la gran esperanza del cuadro blanquiazul de cara a esta segunda vuelta. Matarazzo confía en que el atacante sea el '9' de la Real Sociedad y acompañe a Oyarzabal en la delantera. Tras recuperar el nivel de jugadores como Turrientes y Sucic, que están en un gran estado de forma desde que Matarazzo llegó a la Real Sociedad, el siguiente reto del estadounidense es convertir a Oskarsson en el gran goleador que espera la Real Sociedad para justificar los 20 millones que pagaron en su día por el islandés.

Las lesiones, hasta la fecha, no han respetado al delantero centro que, una vez pasadas las molestias, volvió a los terrenos de juego para inaugurar el 2026 con un gol que decantó los cuartos de final ante el Alavés del lado donostiarra. El gol supone algo más que un pase a semifinales y es que el delantero vuelve a recuperar la confianza y oposita para hacerse un hueco en la delantera de Pellegrino Matarazzo.

La Real Sociedad confía en el rendimiento de Oskarsson

En lo que va de campaña, Oskarsson, por culpa de las lesiones, se ha perdido más de la mitad de la temporada, 19 partidos concretamente. Aún así, y jugando apenas 148 minutos, el delantero islandés ha conseguido ver puerta en dos ocasiones, una en LaLiga y otra en la Copa del Rey. En la Real Sociedad confían en la progresión del atacante que, actualmente, es, junto a Karrikaburu, la referencia como '9' de la Real Sociedad, ya que Oyarzabal no es delantero centro.

En el mercado de fichajes de invierno, la Real Sociedad estudió la posibilidad de fichar a un delantero tras el adiós de Umar Sadiq, que se marchó al Valencia. Erik Bretos, director deportivo, aseguró que en el club, finalmente, optaron por declinar la propuesta de fichar un '9' para reforzar la postura de Oskarsson. "Vértigo no siento. La importancia del delantero centro la entiendo, pero tenemos a un jugador indiscutible como Mikel, tengo total confianza en Orri, que ya nos está ayudando. Si no está Orri no se produce el empate ante Osasuna. Va a ir a más. Tenemos posibilidades en casa muy interesantes y eso es la Real también. Veo bien la posición de ‘9’, asustarse con que Mikel se haga daño es normal porque es Mikel", sentenció el director deportivo de la Real Sociedad.