La Real Sociedad mueve ficha por Brais Méndez

En el club txuri-urdin no están de acuerdo con el castigo que ha impuesto el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y han anunciado que recurrirán al Comité de Apelación con el objetivo de quitarle o rebajarle la sanción al centrocampista gallego

La Real Sociedad no se ha quedado de brazos cruzados después de que le fuera notificado que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) castigó a Brais Méndez con dos partidos de sanción por la expulsión que el centrocampista gallego vio en el pasado derbi vasco contra el Athletic Club. El club txuri-urdin ha movido ficha porque considera que la sanción es injusta y desproporcionada y ha presentado un recurso al Comité de Apelación.

La Real Sociedad busca que se le rebaje o que se le quite la sanción de dos partidos a Brais Méndez

La Real Sociedad ha visto en las últimas horas que el Comité de Disciplina de la RFEF no tuvo piedad de Brais Méndez al que sancionó con dos partidos de LaLiga sin poder jugar por su manotazo en la cara a Aitor Paredes, central del Athletic Club. El organismo competente explicó de la siguiente forma su decisión. "Por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (artículo 130.2)".

Estos argumentos no han convencido a la Real Sociedad que ha representado un recurso ante el Comité de Apelación con el objetivo de que Brais Méndez pueda estar en, al menos, alguno de los dos próximos partidos de LaLiga. No hay que olvidar que este castigo no se aplica en la Copa del Rey en la cual la Real Sociedad ya está en semifinales después de eliminar al Deportivo Alavés en los cuartos de final. La resolución se conocerá en las próximas horas.

La Real Sociedad quiere tener a Brais Méndez en los partidos contra el Elche CF y el Real Madrid

Uno de los principales objetivos que tiene la Real Sociedad con el recurso presentado es que Brais Méndez pueda estar al menos en el partido contra el Real Madrid.

La Real Sociedad ha presentado como pruebas el video de la acción entre Brais Méndez y Aitor Paredes que provocó la expulsión del centrocampista gallego para intentar conseguir que se le quite el castigo o, aunque sea, se le rebaje la sanción.

En la Real Sociedad tienen esperanzas de que sus alegaciones sean aceptadas y que Brais Méndez pueda jugar contra el Elche CF y el Real Madrid, los cuales son los dos próximos rivales del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo en LaLiga. En caso de que sea el recurso rechazado, Brais Méndez se tendrá que quedar en la grada sin poder jugar estos encuentros ligueros.

Brais Méndez es un jugador importante en la Real Sociedad, pero es cierto que en los dos últimos partidos ha sido suplente.