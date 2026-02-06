Alessio Lisci, contento con la victoria de Osasuna, se queja de Munuera Montero y es pesimista con la lesión de Boyomo: "No tiene buena pinta"

El entrenador del CA Osasuna ha reconocido que quizás lo más justo hubiera sido conseguir un empate contra el RC Celta, pero al final, tener a un delantero como Raúl García de Haro le ha permitido ganar y comenzar a mirar a los puestos altos de la clasificación

Alessio Lisci, entrenador de CA Osasuna, se ha mostrado feliz con la victoria de su equipo contra el RC Celta pero eso no le ha impedido reconocer que un empate hubiera sido lo más justo. Por otro lado, el técnico italiano se ha quejado del penalti que ha pitado José Luis Munuera Montero a favor del RC Celta y se ha mostrado pesimista con la lesión de Boyomo.

Alessio Lisci, entrenador del CA Osasuna, ha analizado en DAZN la victoria de su equipo contra el RC Celta por 1-2. "Ahora estamos en un buen momento y hay que trabajar para alargarlo. Es verdad que las cosas ahora están funcionando, sobre todo a nivel de resultados, porque creo que en el tramo malo tampoco merecimos tan pocos puntos y ahora con menos quizás el resultado más justo hubiera sido un empate y nos lo hemos llevado. Así que, bueno, cuando estás en buena dinámica las cosas también te giran a tu favor".

Alessio Lisci, entrenador de CA Osasuna, se queja del arbitraje y del penalti pitado por Munuera Montero

A continuación, Lisci se ha quejado del penalti que ha pitado el árbitro José Luis Munuera Montero a favor del RC Celta, reclamando que había falta previa sobre Rubén García. "¿Qué te tengo que contar? Es falta a Rubén García. No hay mucho debate, le pisa y le da con la rodilla. No entiendo. Además le llama al VAR. Es bastante claro. No soy capaz de entender la decisión, la verdad".

Por otro lado, ha elogiado el mercado de fichajes de invierno que ha hecho CA Osasuna. "Al final tanto en junio como en enero hemos intentado meter jugadores que sumaran, que podían darnos algo más de lo que teníamos o alargar la plantilla. Y en junio no encontramos mucho por hacer, entonces guardamos dinero y nos ha salido bien para enero. Creo que la dirección deportiva ha hecho un gran trabajo en ese sentido".

Alessio Lisci no es optimista con Enzo Boyomo

Alessio Lisci no se ha mostrado optimista con la lesión de Boyomo que tuvo que abandonar el partido dolorido del tobillo derecho. "Boyomo es un jugador importante y lo hemos perdido ya para la Copa de África. Pero bueno, está mal, le cuesta pisar, le cuesta apoyar el pie. Está claro que ahora hay que hacerle pruebas para ver realmente qué tiene, pero no tiene buena pinta".

Finalmente, ha señalado lo buen delantero que es Raúl García de Haro. "Raúl García de Haro es fantástico, soy súper afortunado de tener una pareja de delanteros así, porque muchas veces el foco va a Budimir porque mete muchos goles, pero no hay que olvidarse nunca de Raúl que nos suma siempre mucho y estoy seguro que si Raúl jugara todos los minutos de Budimir sería tan diferencial de la misma forma".