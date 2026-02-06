Celta 1-2 Osasuna: Raúl García de Haro hace soñar a Osasuna

El delantero marcó el gol de la victoria en la recta final de la segunda parte después de un partido muy igualado. El equipo que entrena Alessio Lisci se aleja de los puestos de descenso a Segunda división y se acerca precisamente al RC Celta que es séptimo clasificado

CA Osasuna se llevó el triunfo del Estadio de Balaídos en donde superó al RC Celta por 1-2 gracias a un gol de Raúl García de Haro en la recta final de la segunda parte. Ese tanto desequilibró un encuentro en el que se adelantó CA Osasuna a través de Ante Budimir, pero que fue empatado por Borja Iglesias desde el punto de penalti.

Con este triunfo, CA Osasuna suma ya 29 puntos en la clasificación de LaLiga. Se aleja el club rojillo de los puestos de descenso a Segunda división y se queda a cuatro puntos de la séptima plaza que ostenta precisamente el RC Celta que sufre un varapalo en sus aspiraciones de asaltar la quinta posición de Primera división.

La efectividad de Budimir marca la diferencia en la primera parte

La primera parte fue dominada en su mayor parte por el RC Celta que tuvo el control del balón, mientras que CA Osasuna se defendía para salir rápido al contragolpe. El equipo que entrena Claudio Giráldez dispuso de una gran ocasiones cuando Miguel Román filtró un gran balón entre líneas que permitió que Hugo Álvarez se quedara solo delante de Sergio Herrera que detuvo el tiro cruzado impidiendo así el gol del conjunto local en el minuto 15.

No pasó mucho más en el siguiente cuarto de hora que estuvieron marcados por la lesión de Boyomo, central CA Osasuna, que no pudo seguir jugando y por la fuerte lluvia que condicionó el juego en algunas fases.

Todo cambió en el minuto 35. Ahí apareció Budimir para darle la ventaja a un CA Osasuna que no había inquietado al RC Celta en toda la primera parte. Raúl Moro centró desde la banda derecha y Budimir, ganándole la partida a Starfelt, cabeceó para marcar el 0-1. Así se llegó al descanso ya que en los últimos minutos no se movió el marcador, siendo cierto que CA Osasuna se sintió más cómodo, mientras que el RC Celta acusó el gol encajado.

Raúl García de Haro da la victoria a CA Osasuna sobre el RC Celta

Sin tiempo para que los dos equipos se asentaran en el terreno de juego, el RC Celta forzó en penalti después de que un tiro de Borja Iglesias fuera bloqueado por la mano de Catena. José Luis Munuera Montero, después de chequear la acción en el VAR, que pudo ser anulada por un posible pisotón de Fer López a Rubén García, señaló la pena máxima que fue transformada por el propio Borja Iglesias.

No se vino abajo CA Osasuna por el gol encajado ya que dio un paso al frente y se puso a mandar en el partido si bien es cierto que sin ocasiones claras de gol, mientras el RC Celta lo postó todo al contragolpe, teniendo Javi Rueda el 2-1 tras un gran pase de Borja Iglesias, pero el disparo del carrilero se marchó desviado.

Los minutos pasaron y se mantuvo la igualada. Toda vez se entró en los últimos 20 minutos, siguiente ocasión la tuvo Swedberg que, tras romper a Rosier, no marcó porque Sergio Herrera le hizo una gran parada. CA Osasuna respondió como mejor podía hacerlo: marcando. Centro desde la banda derecha, Catena prolongó de cabeza al segundo palo y Raúl García de Haro, rápido, le ganó la partida a la defensa del RC Celta para marcar el 1-2.

De ahí al final, CA Osasuna se defendió bien y consolidó la victoria gracias, sobre todo, a Sergio Herrera que volvió a parecer haciendo una gran parada a un disparo de primeras de Iago Aspas. En los 8 minutos de descuento, no pasó prácticamente nada.

- Ficha Técnica del RC Celta 1-2 CA Osasuna de la jornada 23 de LaLiga:

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira (El-Abdellaoui 82'), Ilaix Moriba, Miguel Román, Javi Rueda (Mingueza 66'); Fer López (Iago Aspas 82'), Hugo Álvarez (Swedberg 66') y Borja Iglesias (Ferran Jutglà 75').

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo (Jorge Herrando 31'), Javi Galán; Iker Muñoz, Aimar Oroz (Moi Gómez 87'); Raúl Moro (Abel Bretones 87'), Rubén García (Osambela 70'); Víctor Muñoz y Budimir (Raúl García de Haro 70').

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Andaluz). Amonestó a los locales Javi Rueda y Sergio Carreira; y a los visitantes Rubén García y Rosier.

Goles: 0-1 (35') Budimir; 1-1 (53') Borja Iglesias, de penalti; 1-2 (79') Raúl García de Haro.

Incidencias: Partido entre RC Celta y CA Osasuna correspondiente a la jornada 23 de LaLiga disputado en el Estadio de Balaídos ante 18.705 espectadores.