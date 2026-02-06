Alineaciones Celta de Vigo - Osasuna: alineación probable de Celta y Osasuna en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

Celta y Osasuna se citan en Balaídos en un duelo clave para seguir creciendo en la clasificación, con los celestes buscando hacerse fuertes en casa y los rojillos tratando de confirmar su buen momento lejos de El Sadar

El RC Celta de Vigo recibe al CA Osasuna en el Estadio Abanca Balaídos, en un duelo de la jornada 23 de LaLiga EA Sports que mide la ambición de los locales por hacerse fuertes ante su afición y seguir acercándose a los puestos europeos frente a un conjunto navarro que atraviesa una línea ascendente y busca consolidar su buen momento pese a su irregularidad como visitante.

El Celta llega al encuentro tras firmar un empate sin brillo ante el Getafe en la última jornada, un resultado que no le impulsa de forma definitiva en la lucha por Europa, pero que le permite seguir en el camino adecuado. El conjunto de Claudio Giráldez quiere aprovechar ahora el factor Balaídos para sumar tres puntos importantes ante un Osasuna que mantiene una buena dinámica, aunque baja su rendimiento lejos de casa.

Por su parte, el equipo rojillo afronta la cita con confianza, respaldado por un sistema sólido y por el buen momento de varios de sus futbolistas. El choque se presenta como una prueba exigente para ambos, con dos equipos que apuestan por un fútbol vertical, atrevido y con vocación ofensiva.

Celta de Vigo: sistema definido y dudas en el lateral

El RC Celta afronta el partido con la intención de repetir su once más reconocible, aprovechando una semana sin compromiso europeo. Claudio Giráldez podrá trabajar con más calma su sistema de gala, a la espera de que los recién llegados Matías Vecino y Álvaro Núñez terminen de integrarse por completo en el grupo.

La principal duda del conjunto celeste es el reciente fichaje Álvaro Núñez ya que arrastra molestias por una pubalgia y podría no estar disponible. En ataque, Fer López apunta a mantenerse como titular tras su gran irrupción, formando junto a Borja Iglesias y Williot una línea ofensiva con movilidad y desborde.

El jugador en mejor momento es el recién mencionado Fer López, que ha regresado al equipo con un impacto inmediato, con gol en Europa League y protagonismo en Liga. En portería, Radu será una pieza clave ante el peligro de Budimir. En el apartado de riesgo, Carreira parte como uno de los futbolistas más señalados, en una banda que sigue generando dudas.

Osasuna: continuidad táctica y ausencia importante

El CA Osasuna llega a Balaídos con la intención de mantener el dibujo que tan buenos resultados le está ofreciendo en las últimas jornadas. Alessio Lisci apostará previsiblemente por su habitual 4-2-3-1, con el joven Iker Muñoz con muchas opciones de ser titular en el centro del campo.

La principal baja para este encuentro será la de Lucas Torró, sancionado, una ausencia que obligará al técnico rojillo a reajustar la medular. Aun así, el equipo mantiene una estructura sólida y confianza en su propuesta.

En ataque, Ante Budimir vuelve a ser la gran referencia ofensiva, atravesando un momento dulce de cara al gol. se presenta como una de las claves creativas del equipo, mientras que Raúl Moro sigue siendo una apuesta de riesgo al no estar todavía plenamente adaptado al ritmo competitivo.

Posibles alineaciones del partido Celta de Vigo - Osasuna, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Williot, Borja Iglesias y Fer López.

Osasuna: Sergio Herrera, Rosier, Catena, Boyomo, Galán, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Aimar Oroz, Raúl Moro y Budimir.