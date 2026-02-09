La decisión tomada de Alessio Lisci tras la incorporación de Javi Galán a Osasuna

El exjugador del Atlético de Madrid ha caído de pie en el cuadro navarro, despejando además la duda en un lateral izquierdo del que se ha hecho dueño total desde su llegada, partiendo desde el once inicial en todos los encuentros de LaLiga EA Sports que ha jugado el conjunto rojillo

Javi Galán está siendo protagonista de un equipo como Osasuna que está cosechando buenas noticias en los últimos partidos de LaLiga EA Sports. Los de Alessio Lisci han ganado tres de los últimos cuatro encuentros del campeonato doméstico, lo que les ha dejado novenos con 29 puntos al término de la jornada 23, independientemente de lo que ocurra en el Villarreal - Espanyol de hoy a las 21:00 horas. De esta manera, el exlateral del Atlético de Madrid ha despejado la duda de un lateral izquierdo del que se ha hecho absolutamente dueño.

Alessio Lisci y su firme idea con Javi Galán

El pasado 24 de diciembre, Atlético de Madrid y Osasuna hicieron el acuerdo por el traspaso de Javi Galán al conjunto de Alessio Lisci. De esta manera, el defensa de 31 años debutó ante su nueva afición, en El Sadar, frente al Athletic Club, donde fue titular y disputó los 90 minutos. Tras ello, el técnico italiano compartió sus sensaciones sobre su estreno y la posibilidad de jugar con doble lateral: "Es una opción. Es una opción que antes no teníamos y ahora la tenemos. Es una opción de más y esto para un entrenador es muy buena opción. Creo que ha estado muy bien, que ha hecho un muy buen partido. Hay alguna situación donde se nota que no conoce bien a los compañeros, que es obvio, pero estamos muy contentos con su partido, tanto en el ofensivo como en el defensivo". Desde entonces, el entrenador del conjunto navarro ha tomado la decisión de mantenerle en la banda izquierda en los siguientes encuentros que ha disputado el equipo, siendo titular en todos ellos menos en el choque de octavos de final de Copa del Rey, donde entró Juan Cruz en el once inicial.

Por otra parte, Javi Galán tuvo su primera aportación defensiva en el encuentro ante el Real Oviedo en El Sadar del pasado 17 de enero, cuando le repartió una asistencia a Budimir para estrenar el luminoso en un choque que se llevaron los de Alessio Lisci. Esto ha provocado que Abel Bretones, indiscutible hasta la llegada del exjugador del Atlético de Madrid, haya perdido el foco en el equipo, aunque ha tenido minutos en muchas de las segundas partes, aunque sea en los últimos compases. En cualquier caso, se confirma que la dirección deportiva, con Braulio Vázquez a la cabeza, han logrado un fichaje de mérito, como mínimo, para lo que resta de temporada.

Javi Galán iguala con Osasuna los partidos jugados con el Atlético de Madrid esta temporada

Además, uno de los datos más llamativos que deja Javi Galán en este momento de la temporada es el número de partidos que ha jugado con Osasuna y Atlético de Madrid esta campaña, siendo siete en ambos casos. El lateral ha logrado llegar a esa cifra en poco más de un mes con el conjunto de Alessio Lisci a diferencia de los cinco meses que ha pertenecido el futbolista a la plantilla de Simeone, donde ha jugado cinco choques de Liga, uno de Copa del Rey y otro de UEFA Champions League. De esta manera, todo apunta a que el defensa de 31 años seguirá siendo el dueño del lateral derecho en el cuadro rojillo, con el encuentro ante el Elche como el próximo rival en el campeonato doméstico.