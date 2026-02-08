El audio del VAR del penalti que le intentaron 'birlar' al Celta de Vigo ante Osasuna

Desde la sala VOR recomendaron a Munuera Montero no decretar la pena máxima que transformó Borja Iglesias en el momentáneo empate a uno, pero el colegiado andaluz mantuvo su decisión tras cerca de cinco minutos de revisión

El Celta de Vigo no pudo asaltar la quinta plaza en LaLiga al abrir la jornada 23 el pasado viernes con una derrota en casa ante Osasuna (1-2). Un tropiezo, el segundo consecutivo tras el empate cosechado en la visita al Getafe (0-0), en el que no faltó la polémica. Aunque ni celestes ni rojillos tuvieron nada que recriminar en realidad a José Luis Munuera Montero. Al contrario, el colegiado andaluz sacó a relucir su personalidad para no dejarse influenciar por una errónea intervención del VAR que habría perjudicado al conjunto gallego.

Una posible falta previa de Fer López

La jugada en cuestión llegó al inicio de la segunda mitad y dio origen al momentáneo empate uno, transformado por Borja Iglesias de penalti. El árbitro vio clara la mano del visitante Catena, pero desde la sala VOR, Valentín Pizarro Gómez le avisó de una posible falta previa de Fer López sobre Rubén García en la frontal del área.

"Te recomiendo una revisión para que valores una potencial falta en la APP previa al penalti que señalas", comenzó indicando el madrileño, si bien su compañero mostró sus dudas desde el primer momento y optó por no cambiar su decisión tras un proceso de revisión que duró cerca de cinco minutos y cuya conversación ha sido desvelada por la RFEF a través de sus canales oficiales.

"Te voy a poner dos cámaras, te voy a mostrar cómo hay un pisotón. Rubén García primero toca balón, luego hay un pisotón, y elimina de la ecuación a este jugador", explicó de manera tajante Pizarro Gómez, esperando el árbitro principal que, efectivamente, su apreciación fuese respaldada por las imágenes.

Munuera Montero no lo vio claro en ninguna toma

"Vale, tenemos que ver que Rubén García ha recibido un pisotón, queda eliminado de la ecuación; y por lo tanto el jugador del Celta claramente se lleva la pelota. Venga, dámela en dinámica", señaló Munuera Montero, que enseguida comenzó a mostrar sus dudas: "Valentín, el pisotón no lo veo claro. ¿me puedes poner una toma donde se vea un full impact claro?".

Es entonces cuando le ofrecen una imagen desde atrás que tampoco convence al árbitro internacional: "Ahí tampoco veo claramente el pisotón, Valentín, necesito una cámara mejor. Para mí es pie con pie, ahí. Pie con pie, sigue". Y su discurso no cambia cuando le muestran otra toma desde el lateral. "Yo Valentín no lo veo claro. No veo que lo pise claramente. Sabes, veo un choque en la entrada de pie a pie ¿vale? Por lo que has visto ¿vale?", explica el jiennense a su compañero.

La decisión final tras un aviso que no debó producirse

Ante dicho argumento, Pizarro Gómez desiste en su intento de hacer cambiar de opinión al andaluz. "Decide porque las dos cámaras que tenemos son las anteriores que te he puesto. Esta reversa y la portería izquierda", apunta. Pero Munuera Montero aún se toma un tiempo más para tomar la decisión final y vuelve a ver la acción desde un lateral. "O sea, tenemos estos dos que venía. En esta cámara, ¿vale? Veo que el pie de Rubén se levanta, sigue, sigue, sigue...Está libre, está libre, es decir, sale hacia arriba. No le mantiene el pie. Y en la otra cámara ¿me la puedes dar también?", indica, antes de resolver tras una vez más la acción por detrás y desde la otra portería: "En esta tampoco veo claramente. Veo un pie con pie ¿vale? Déjamela seguir. Veo un choque fortuito, Valentín, bajo mi opinión. Le gana la posición. Y para mí, puede seguir", sentencia, manteniendo de ese modo el penalti.

La polémica, en realidad, viene por la propia intervención del VAR, que según los especialistas no debería haber actuado. Se trataba de una acción con un contacto interpretable y el árbitro principal ya había decidido sancionarla, por lo que Pizarro Gómez no debió recomendarle una revisión.