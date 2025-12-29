El Athletic Club encara el inicio del año sin tres piezas claves

El Athletic Club regresará al trabajo sin Yuri Berchiche, Laporte y Maroan Sannadi, que protagonizan la amplia lista de bajas del cuadro vasco. Ernesto Valverde no podrá contar con ellos para el primer partido del año ante Osasuna y, muy probablemente, tampoco estén disponibles para la Supercopa de España

El Athletic Club se prepara para su gran regreso tras las vacaciones de Navidad. Más 35.000 aficionados se dan cita en San Mamés para apoyar a sus futbolistas de cara a un 2026 que se antoja duro tras un primer tramo de temporada insuficiente. El aliento de la hinchada de San Mamés supondrá un soplo de aire fresco para la plantilla del Athletic Club, que encara el inicio de año sin tres piezas claves. Yuri Berchiche, Laporte y Maroan Sannadi protagonizan la amplia lista de bajas del Athletic Club y no estarán disponible para el primer choque del año ante Osasuna y, muy probablemente tampoco estén para la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí a principios del mes de enero.

Tres bajas claves en el Athletic Club para empezar el 2026

Ninguno de estos tres futbolistas estará a disposición de Ernesto Valverde de cara al partido del sábado en Pamplona frente a Osasuna y, de cara a la Supercopa de la próxima semana, quizás el técnico podría contar con Yuri, que se recupera de la lesión muscular que sufrió en la pierna derecha el pasado día 14 en el partido con el Celta. Laporte, por su parte, continúa el proceso de rehabilitación de otra lesión muscular, en su caso de carácter severo, que le mantiene de baja desde hace tres semanas. En el caso de Maroan Sannadi, el delantero fue operado el 3 de noviembre de una afectación meniscal en la rodilla derecha y aún no ha completado ningún entrenamiento con sus compañeros.

Otro de los lesionados de larga duración, el central Unai Egiluz, ha realizado este lunes carrera continua en el exterior cuando están a punto de cumplirse cinco meses de la operación de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a la que fue sometido en la rodilla derecha.

Vivian, el único regreso en el Athletic Club

Además de Yuri, Laporte, Maroan y Egiluz no estarán frente a Osasuna Beñat Prados, que se recupera de otra grave lesión de rodilla, ni Yeray Álvarez, que el 2 de febrero podrá volver a entrenar con sus compañeros en una nueva fase de la sanción de diez meses que le impuso la UEFA por la ingesta involuntaria de una sustancia prohibida. Quien sí estará en El Sadar es Dani Vivian, baja por sanción en el partido liguero del pasado lunes frente al Espanyol que cerró el año futbolístico de manera oficial.

El Athletic volverá al trabajo mañana martes en una sesión que se llevará a cabo a puerta abierta en San Mamés y para la que el pasado viernes se habían despachado más de 35.000 invitaciones.