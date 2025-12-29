Ziganda explica el bajón del Athletic: "El degaste de la Champions te limita mucho"

El ex técnico rojiblanco, ahora en la Cultural Leonesa, defiende el trabajo de Ernesto Valverde y su plantilla y entiende como algo esperado que el equipo no esté ofreciendo un rendimiento tan alto como la pasada campaña

El bajón en el Athletic Club es evidente. Tras despedir el año con una derrota en casa ante el Espanyol, un rival directo en la pelea por unas plazas europeas, dicho objetivo se ha alejado hasta los cinco puntos. Esa es la distancia a la que el cuadro bilbaíno se encuentra de la sexta plaza que ocupa actualmente el Real Betis (los pericos están ya a 10), y además con un partido jugado más que sus rivales en esa lucha, también que un Celta de Vigo con el que está igualado a puntos.

"El equipo no está al nivel del año pasado", ha reconocido al respecto José Ángel 'Cuco' Ziganda, una voz autorizada en el entorno del conjunto rojiblanco, donde militó como jugador y también como entrenador, dirigiendo a su primer equipo en la 17/18 después de seis campañas en el filial. Ahora, desde la distancia, el actual técnico de la Cultural Leonesa recuerda que el rendimiento mostrado el pasado curso fue "sobresaliente", al sellar el pasaporte para la Champions 11 años después y alcanzar las semifinales de la Europa League, si bien considera que dichos logros son "muy difícil" de repetir.

Para el preparador de Larraintzar, una de las claves, dado el nivel de los rivales, reside en la dificultad de compaginar LaLiga y la máxima competición continental, donde los de Valverde se jugarán su presencia en la próxima ronda en dos 'finales' ante Atantalta y Sporting de Portugal en el mes de enero. "El desgaste de la Champions parece que no, pero te limita mucho y puede afectar en cuanto a lesiones, estrés, y tensión", explicó en la Cadena Cope

Las lesiones, otro factor clave

"Yo no soy forofo, te gusta que el equipo vaya bien, pero es que es que entiendo lo que está pasando, lo entiendo perfectamente", añadió Ziganda, que rompió además una lanza en favor de la plantilla y recordó que el rendimiento se ha visto influido por factores como las lesiones de Nico e Iñaki Williams. "Al equipo lo que no se le puede negar es que corre y que lo intenta", destacó.

Además, lanzó un mensaje a la afición rojiblanca, insistiendo en que la marcha del equipo en la presente temporada no puede "estropear" el recuerdo de lo hecho el pasado curso, pues "ha disfrutado muchísimo".

Posible cruce con el Athletic en la Copa del Rey

Por otro lado, Ziganda se refirió a la posibilidad de que su equipo, la Cultural Leonesa, sea el rival del Athletic en los octavos de la Copa del Rey, cuyo sorteo tendrá lugar el 7 de enero, pues el conjunto bilbaíno tiene asegurado además medirse a un conjunto de Segunda división. "Existe una enorme ilusión por enfrentarte a un equipo de Primera. La Copa es una oportunidad de disfrutar y generar un gran ambiente", señaló, si bien recordó cuál es la prioridad: "El equipo está en buena dinámica, sintiéndose bien, y vamos a pelear y hasta el final por la permanencia, a cara de perro con todos".