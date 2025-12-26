Locura en Bilbao con el Athletic: más de 35.000 aficionados ya han reservado su sitio en el entrenamiento a puerta abierta

El equipo rojiblanco no marcha cómo se esperaba, pero nada frena la ilusión de sus seguidores, que acudirán en masa a San Mamés este martes 30 de diciembre para alentar a los suyos de cara al duro mes de enero que tienen por delante

El Athletic Club despidió el año con una derrota en casa ante el Espanyol, un rival directo en la pelea por unas plazas europeas que se han alejado hasta los cinco puntos. Esa es la distancia a la que el cuadro bilbaíno se encuentra de la sexta plaza que ocupa actualmente el Real Betis (los pericos están ya a 10), y además con un partido jugado más que sus rivales en esa lucha, también que un Celta de Vigo con el que está igualado a puntos.

No cabe duda de que la campaña no está yendo cómo se esperaba, después de que la pasada se lograse el pasaporte para la Champions 11 años después. El desgaste de competir con los mejores en la máxima competición, unido a las lesiones de hombres importantes, es precisamente una de las causas que explican el bajón sufrido. Tanto es así, que a día de hoy parece una quimera repetir la cuarta plaza de la 24/25. El propio Ernesto Valverde ha asegurado que no se puede apuntar tan alto y que el objetivo debe ser amarrar un billete continental. Pero nada de ello puede con la ilusión de la fiel hinchada rojiblanca.

Aún se pueden obtener las entradas gratuitas

Tal y como ha informado el Athletic, la convocatoria del entrenamiento a puerta abierta que tendrá lugar el próximo martes 30 de diciembre en San Mamés ha tenido hasta el momento una gran respuesta por parte de la afición. "A cuatro días de la sesión, ya son más de 35.241 invitaciones expedidas, por lo que se augura un gran ambiente en las gradas del estadio", ha indicado el club bilbaíno, que recuerda que aún se puede obtener la entrada de forma gratuita a través de su página web.

Una fiesta con sorpresas para los asistentes

No hay que descartar ni mucho menos que se roce el lleno en la Catedral, que tiene cabida para 53.331 espectadores. Y a buen seguro, la gran mayoría de los presentes serán niños y niñas, que aprovechando las vacaciones escolares no se quieren perder la oportunidad de ver de cerca a sus ídolos. Como gesto hacia ellos, al finalizar la sesión, los jugadores se acercarán a las gradas con sorpresas y regalos para las personas asistentes.

Por contra, lo que sí ha confirmado la entidad vasca es que los jugadores no podrán detenerse a la salida del estadio para firmar autógrafos o sacarse fotografías, pues la plantilla del primer equipo masculino al completo ha comprometido su asistencia a diferentes hospitales de Bizkaia nada más finalizar el entrenamiento en San Mamés. El mismo dará comienzo a las 10:30 horas, pero las puertas de acceso se abrirán a las 09:00 horas y un DJ amenizará la previa hasta que los protagonistas salten al terreno de juego.

El duro calendario del Athletic en enero

De este modo, los de Valverde pondrán fin a seis de descanso para comenzar a preparar en un ambiente festivo el primer partido de 2026, que tendrá lugar el sábado 3 de enero ante Osasuna en El Sadar. Luego tocará viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, con El Barcelona aguardando en semifinales, en un mes de infarto, con compromisos clave también en la Copa del Rey y en la Champions, donde los rojiblancos se jugarán su supervivencia frente al Atalanta y el Sporting de Portugal. En LaLiga, mientras tanto, esperan también choques importantes frente a Mallorca y Sevilla FC. Y como colofón, el derbi ante el Real Sociedad el 1 de febrero.