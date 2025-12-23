Crecen las dudas sobre la continuidad de Ernesto Valverde en el Athletic y surge una vía extranjera

El técnico rojiblanco acaba contrato a final de temporada y sigue sin soltar prenda sobre su continuidad más allá de junio. La marcha del equipo y la desilusión de la afición hace que en Bilbao crezca la sensación de que podría ser su último año en el banquillo de San Mamés

Tras la brillante campaña pasada, en la que se obtuvo un billete para la Champions 11 años después y se alcanzaron las semifinales de la Europa League, el Athletic Club ha dado un evidente paso atrás esta temporada. Los rojiblancos no acaban de cogerle el pulso a LaLiga y han despedido el año a cinco puntos de las plazas europeas, aunque con un partido más disputado que sus rivales en esa pelea. Además, en la máxima competición continental el papel está siendo decepcionante, aferrándose a las dos balas que le quedan ante Atalanta y Sporting de Portugal para soñar con estar en el 'top 24' y seguir adelante. Una empresa que, no obstante, no se presume nada sencilla, más si sabe viendo la irregularidad mostrada.

Un bajón con varias explicaciones

Por todo ello, en Bilbao reina la desilusión, apuntando a diversos factores para explicar el bajón sufrido. De un lado, no cabe duda de que las lesiones de hombres importantes como Nico e Iñaki Williams, Sancet o Laporte han pasado factura. Pero no es menos cierto que los jugadores llamados a ser diferenciales tampoco han exhibido su mejor versión con la continuidad necesaria cuando han estado disponibles. Todo ello, unido a un exigente calendario que está haciendo mella en el equipo, dibujan un horizonte plagado de dudas.

Declaraciones que no han gustado a la afición y un futuro en el aire

Hasta ahora, nadie ha apuntado al banquillo. La figura de Ernesto Valverde está lejos de ser discutida. Pero algunas de sus declaraciones no han gustado en parte de la afición por su falta de ambición, pues el cacereño ha dejado un tanto de lado la Champions y ha insistido que hay que centrarse en LaLiga para luchar por Europa, no por la cuarta plaza.

Todo ello coincide con el hecho de que su futuro está una vez más en el aire, como es habitual, pues nunca ha querido ampliar su vínculo por más de una temporada y su contrato vuelve a acabar al final de la presente. Una fórmula, la de renovar año a año, con la que busca no comprometer al Athletic, ante una posible caída a nivel de resultado, ni a él mismo, pues así podría aceptar de nuevo algún reto lejos de San Mamés, donde vive la décima temporada en su tercera etapa.

Uriarte intentará convencerlo con una fecha límite

Jon Uriarte no tiene dudas. Ya ha anunciado que se presentará a las elecciones a final de campaña si surge alguna candidatura que pugne por la presidencia y se da por hecho que intentará convencer a Valverde para que sus caminos sigan unidos. Mientras tanto, el 'Txingurri' siempre rehúye las preguntas sobre su continuidad, pero su decisión no debe dilatarse mucho más allá de los primeros meses de 2026, pues hay capítulos de la planificación de cara al próximo curso que deben ser consensuados con la dirección deportiva.

Las alternativas nacionales y una opción 'alemana'

A día de hoy, en realidad, hay pocas certezas al respecto. Pero en "en el sentimiento general se empieza a extender la idea de que quizá podríamos estar ante su último año", ha asegurado a Sport el periodista de El Correo, Javier Ortiz de Lazcano. Además, ya han comenzado a sonar nombres de posibles relevos, siendo el que más gusta Andori Iraola, si bien el actual técnico del Bournemouth no parece por la labor de abandonar la Premier League. Además, también han salido a la palestra Iñigo Pérez o Eder Sarabia, dado su gran trabajo en Rayo Vallecano y Elche, respectivamente. Pero el referido medio apunta también la opción de un entrenador extranjero, del norte de Europa, con experiencia en la Bundesliga alemana.