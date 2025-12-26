El propósito de año nuevo del Athletic Club: Ernesto Valverde y el reto de Selton

La vuelta de Sancet y Berenguer han frenado la magnífica irrupción que tuvo Selton en la primera plantilla del Athletic. Sin minutos en los últimos encuentros, Valverde baraja los planes de cara al 2026 para buscarle un hueco en la delantera al joven canterano de Lezama

El año se acaba y lo hace de la peor manera en el Athletic Club. Los últimos resultados cosechados y la temporada actual que está firmando el cuadro de Ernesto Valverde dejan mucho que desear en San Mamés, que ya empieza a clamar en contra de sus jugadores. Sin solidez defensiva y cortos en ataque, los rojiblancos afrontan el año nuevo con metas obligatorias que deben cumplir en 2026 para remontar el vuelo, especialmente en LaLiga. Entre uno de los muchos retos que Ernesto Valverde tiene por delante está el de Selton Sánchez, que protagoniza el propósito de año nuevo del Athletic Club.

Reto a la vista en el Athletic Club con Valverde y Selton como protagonistas

El joven canterano de Lezama ha sido una de las pocas buenas noticias del Athletic Club en lo que va de temporada. Su irrupción, con apenas 18 años, dio un soplo de aire fresco a un equipo estancado y volvió a enganchar a la afición de San Mamés. Su participación, como bien indicaba Valverde, debía ser progresiva, aunque el impacto fue inmediato. La necesidad obligó al 'Txingurri' a apoyarse en Selton que respondió con creces, fijándose en Nico Williams, para hacerse su huequito en la mediapunta. Pero todo ha cambiado con el regreso de Sancet y Berenguer que, por aquel entonces, eran bajas en el Athletic Club. Ambas figuras han solapado al joven futbolista que acumula dos partidos consecutivos, frente al Ourense en Copa del Rey y ante el Espanyol en LaLiga, sin jugar.

El nuevo reto de Ernesto Valverde y el propósito de año nuevo del Athletic no es otro que volver a encontrarle a Selton un hueco en el ataque rojiblanco para continuar con su proyección en busca de tener una figura emblemática en la mediapunta, como lo es Nico Williams en la banda izquierda. Los números de Sancet son muy pobres esta temporada, por lo que la irregularidad y el bajo momento de forma del navarro podría facilitar las cosas a Valverde de cara a dar más minutos a Selton. Actualmente, el atacante suma 183 minutos con el primer equipo.

El valor de Selton en el Athletic se dispara

Un indicativo de que Selton ha irrumpido con fuerza esta temporada en el Athletic Club es que su valor de mercado se ha multiplicado de forma notable, según la web de Transfermarkt, en este año. Su entrada precoz y triunfal en el primer equipo bilbaíno ha provocado que el valor del futbolista se dispare hasta los 3 millones de euros, siendo 150.000 su valía inicial al comienzo de temporada.