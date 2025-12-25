El Athletic Club no pierde de vista la nueva situación de Hugo Rincón

El lateral derecho ha perdido la titularidad en el Girona FC lo cual va contra los intereses del club rojiblanco ya que el objetivo es que el de Valtierra juegue lo máximo posible para probarlo durante el próximo verano para comprobar si está listo o no para jugar en el equipo que entrena Ernesto Valverde

Aunque está totalmente centrado en su temporada, el Athletic Club no pierde de vista lo que ocurre en el Girona FC con Hugo Rincón cuya situación ha dado un giro brusco en las últimas semanas. El lateral derecho, que es una de las grandes esperanzas del club vasco de cara al futuro, está viviendo una campaña llena de altibajos en el equipo que entrena Míchel ya que está alternando titularidades con momentos de menos protagonismo. En esa situación está ahora inmerso Hugo Rincón, quien en las últimas semanas está por detrás de Arnau Martínez y Alejandro Francés.

No pintan demasiado bien las cosas últimamente para Hugo Rincón en el Girona FC, ya que el futbolista cedido por el Athletic Club tiene nuevo rol, siendo éste menor debido a que está por detrás de Arnau Martínez y de Alejandro Francés en las preferencias de Míchel, entrenador del equipo catalán, para la posición de lateral derecho.

Hugo Rincón ha sido un futbolista con un rol importante en el Girona FC, al menos hasta la jornada 14 de LaLiga, pero todo se ha comenzado a torcer a partir del mes de diciembre. Desde ese momento se han jugado tres partidos de Primera división y el lateral derecho está por detrás de sus dos compañeros de equipo en la rotación, habiendo disputado sólo minutos cuando los encuentros estaban ya vistos para sentencia. Hugo Rincón sólo tuvo minutos, 18' exactamente, contra el Elche CF cuando el partido ya iba 3-0. Luego no jugó nada frente a la Real Sociedad y, por último, disputó 29 minutos en el partido contra el Atlético de Madrid cuando el duelo iba 0-2. Lo peor de todo para Hugo Rincón es que Arnau Martínez y Alejandro Francés han alternado titularidades en esos partidos ligueros.

Este nuevo rol, menor, de Hugo Rincón en el Girona FC no dejan de ser malas noticias para el Athletic Club que aún así ha visto que su canterano ha disputado ya 17 partidos y 951 minutos en lo que va de temporada.

El plan del Athletic Club con Hugo Rincón

En el Athletic Club siguen con la hoja de ruta prevista con Hugo Rincón con el que cuentan para el futuro. El club vasco cedió al lateral derecho al Girona FC esta temporada con el objetivo de que jugara lo máximo posible en la élite del fútbol español después de que el de Valtierra brillara la pasada campaña con el CD Mirandés en Segunda división. Es por ello que la operación se cerró sin opción de compra alguna.

El Athletic Club quiere que Hugo Rincón juegue lo máximo posible ya que el plan es probarlo durante la próxima pretemporada para comprobar si está preparado para jugar en el equipo que entrena Ernesto Valverde. El canterano, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, tiene que ganarse un puesto en el lateral derecho en donde tiene la competencia de Jesús Areso y Andoni Gorosabel.