El Athletic tiene subrayada la renovación de Yuri entre sus tareas pendientes para 2026

El lateral zurdo de 35 años acaba contrato a final de temporada y, aunque sigue siendo un fijo para Ernesto Valverde, su continuidad no está del todo asegurada

Salvo sorpresa, el Athletic Club dejará pasar el mercado de enero sin realizar movimientos. Pese a que el equipo no marcha como se esperaba, apenas se vigila la opción de repescar a algún cedido, como Peio Canales, que está firmando una gran campaña en el Racing de Santander, aunque dicha vía se antoja también poco probable. Pero la dirección deportiva que encabeza Mikel González sí tiene un tema crucial a tratar en los primeros meses de 2026: la renovación de Ernesto Valverde.

Crece la sensación en Bilbao de que el 'Txingurri' podría decir adiós a final de temporada. Y de su continuidad o no dependen algunos aspectos de la planificación del próximo curso, siempre consensuada con el entrenador, de ahí que su decisión final no se pueda alargar demasiado en el tiempo. Así, uno de esos asuntos que deben ser abordados al unísono por el técnico y el director deportivo es el capítulo de las renovaciones, pues son hasta cuatro los futbolistas de la actual plantilla que acaban contrato a final de temporada.

Los números de Yuri en el Athletic

Así, el caso que más dudas arroja es el de Yuri Berchiche, que a sus 35 años sigue siendo un pilar importante en los planes del técnico rojiblanco, si bien actualmente se encuentra lesionado. Esto le hizo perderse el último choque ante el Espanyol, pero de los 17 choques anteriores disputados en LaLiga ha participado en 16, siendo titular en 15 de ellos. Además, ha tomado parte en tres encuentros en la Champions, dos de ellos desde el inicio, superando en total los 1.550 minutos de juego.

Con estos números en la mano, cabe pensar que el lateral zurdo, el quinto jugador más utilizado por Valverde, sigue teniendo cabida en el proyecto del Athletic, donde cumple su octava temporada. Pero él mismo ha apostado por centrarse en el día a día y aparcar su futuro hasta más adelante. "No he pensado al respecto. Lo que me preocupa es estar bien y aportar. El día que no lo haga seré el primero en levantar la mano e irme", señaló antes de medirse al PSG, desde el que precisamente llegó en su día a cambio de 24,7 millones de euros, lo que le convierte en el segundo fichaje más caro en la historia del club bilbaíno.

Yuri decidirá en función de sus sensaciones

Por su edad, Yuri es consciente de que su ciclo en San Mamés está próximo a llegar a su fin. Ya la pasada campaña se activó la renovación unilateral de su contrato por una campaña más al alcanzar los objetivos incluidos en el mismo. Pero ahora tomará una decisión dependiendo de sus sensaciones, como señala El Correo. No parece en cualquier caso que se le vaya a proponer un nuevo vínculo superior al año.

Los otros tres jugadores que acaban contrato en el Athhletic

Junto al de Zarautz, también hay otros casos pendientes que deben ser tratados en los próximos meses. Así, también finalizan contrato el 30 de junio Iñigo Lekue, que sí ha expresado ya su deseo de continuar; el joven Alejandro Rego, al que bajo ningún concepto se quiere dejar escapar tras su irrupción en la elite; y Yeray, que al que se espera de vuelta con el grupo a comienzos de febrero y podría volver a jugar a partir del 2 de abril tras la sanción por dopaje impuesta por la UEFA.