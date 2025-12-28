El Big Data sí coloca al Athletic en zona Champions: los factores que lo impiden

Teniendo solo en cuenta el número de ocasiones creadas y las que le generan los rivales, el conjunto bilbaíno debería ocupar el cuarto puesto en la clasificación, por lo que el gran lunar de los de Valverde estaría en la falta de acierto en lo que sucede en ambas áreas

La temporada del Athletic Club no marcha como se esperaba en Bilbao. Tras despedir el año con una derrota en casa ante el Espanyol, un rival directo en la pelea por las plazas europeas, dicho objetivo se ha alejado hasta los cinco puntos. Esa es la distancia a la que el cuadro rojiblanco se encuentra de la sexta posición que ocupa actualmente el Real Betis (los pericos están ya a 10), y además con un partido jugado más que sus rivales en esa lucha, también que un Celta de Vigo con el que está igualado a puntos.

Tras la ilusionante campaña pasada, en la que se logró el pasaporte para la Champions 11 años después, el desgaste de competir con los mejores en la máxima competición continental, unido a las lesiones de hombres importantes, es precisamente una de las causas que explican el bajón sufrido. Tanto es así, que a día de hoy parece una quimera repetir la cuarta plaza de la 24/25. El propio Ernesto Valverde ha asegurado que no se puede apuntar tan alto y que el objetivo debe ser amarrar un billete continental.

Así iría la clasificación en la zona alta de LaLiga

Pero el declive no se explica por una cuestión de juego, sino de acierto. O eso al menos se deduce de los datos expuestos por el Big Data de Stats Perform, que ha elaborado una clasificación de LaLiga en función de las ocasiones creadas y las que le generan a cada equipo. Así, resulta evidente que los pupilos del 'Txingurri' no se están mostrando nada finos de cara a la meta rival, ni tampoco están siendo especialmente sólidos en defensa. La clave está en lo que sucede las áreas, pero si solo se tuviera en cuenta el número de ocasiones propias y de los rivales, el Athletic debería ocular el cuarto puesto de la tabla, solo por detrás de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, por ese orden. El Villarreal, en cambio, bajaría al quinto puesto y el Real Betis se mantendría sexto.

Solo cinco equipos suman menos goles

Uno de los principales problemas, por tanto, está en la efectividad ante el arco contrario. Hasta la fecha, los rojiblancos solo han sido capaces de anotar 16 tantos en 18 partidos, lo que les coloca a la altura de equipos que pelean por el descenso. Sólo aparece por detrás en este sentido cinco equipos: Girona (15), Alavés (14), Getafe y Rayo Vallecano (13), amén de un Real Oviedo claramente descolgado en este ranking, con solo 7 dianas a favor.

Se echa en falta, sin duda, la figura de un delantero que asuma buena parte de la responsabilidad anotadora. No en vano, los máximos goleadores son dos extremos como Nico Williams y Robert Navarro, solo con tres tantos cada uno. Solo el Oviedo tiene un máximo anotador con peores registros, pues Rondón apenas ha celebrado dos dianas.

Solo seis conjuntos con más tantos encajados

En defensa, por su parte, el Athletic ha encajado 24 goles, los mismos que el Mallorca, siendo también solo seis conjuntos los que presentan un peor bagaje en esta faceta. Es el caso de Real Sociedad (25), Sevilla FC, Valencia y Oviedo (26), Levante (29) y Girona (33). Como se puede comprobar, todos ellos equipos que se encuentran más pendientes de los puestos de descenso, incluyendo los tres que lo ocupan actualmente.