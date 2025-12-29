Lezama ofrece una vía de escape a Ernesto Valverde ante la falta de gol del Athletic Club: Ibai Sanz

La preocupante falta de gol en el Athletic Club condiciona a un Ernesto Valverde que baraja nuevas opciones para la delantera. Ibai Sanz emerge en el Bilbao Athletic, filial rojiblanco, como joya goleadora y espera su oportunidad en el primer equipo para convencer al técnico del conjunto vasco

La falta de gol en el Athletic Club está haciendo mella esta temporada en el equipo de Ernesto Valverde. Los malos resultados que ha cosechado el cuadro rojiblanco y que, actualmente, lo mantienen fuera de los puestos europeos, vienen precedidos todos por la falta de puntería de los atacantes. Condicionado por ello, Ernesto Valverde ha barajado durante el primer tramo de la campaña diferentes formas de acabar con dicha problemática, llegando incluso a alinear como delanteros a centrocampistas. Las lesiones en ataque también han aumentado el problema de cara a portería, aunque con todos los jugadores sanos, los bilbaínos siguen si encontrar el arco rival. Para 2026, Lezama ofrece una vía de escape a Ernesto Valverde ante la falta de gol del Athletic Club llamada Ibai Sanz. El delantero del filial está siendo la sensación de la temporada en Lezama y el problema en ataque, sumado a la baja de Maroan Sannadi, podría desencadenar en una más que merecida oportunidad en el primer equipo rojiblanco.

Ibai Sanz, delantero del Bilbao Athletic, celebrando un gol. @AthleticClub

Ibai Sanz oposita a la primera plantilla del Athletic Club

El atacante del Bilbao Athletic está completando una temporada idílica en el filial rojiblanco. En lo que va de temporada, Ibai Sanz acumula 8 goles en 15 partidos disputados en Primera RFEF y termina el año natural con 15 tantos, de 50 que ha marcado en total el Bilbao Athletic, en la categoría de bronce del fútbol español. Su acierto de cara a portería mantiene al cuadro bilbaíno cerca de los playoffs de ascenso a Segunda división. Sus números en el filial y la falta de gol del Athletic Club protagonizan las opciones de que Ernesto Valverde pruebe suerte con el joven canterano en Primera división, siendo esta una oportunidad más que le ofrece Lezama al 'Txingurri' para acabar con el castigo del gol.

El caso de Maroan Sannadi avala a Ibai Sanz en el Athletic Club

Para poder cantar con esta merecida oportunidad, un factor juega a favor y otro en contra de Ibai Sanz. Uno de los grandes impedimentos, a simple vista, es el salto gigante de categoría que supone pasar de Primera RFEF a Primera división, aunque no se trataría del primer caso en el Athletic Club. Sin ir más lejos, el invierno pasado ya nos dejó una de los movimientos más llamativos del mercado cuando el club rojiblanco fichó a Maroan Sannadi del Barakaldo y se asentó en los planes de Valverde para el primer equipo. En este caso, el movimiento sería mucho más sencillo ya que al Athletic Club, con Ibai Sanz, no tendrá que hacer un desembolso económico por el salto de categoría. La baja de Maroan Sannadi, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla, también juega a favor del canterano de Lezama.

Urko Izeta pone la nota negativa a Ibai Sanz en el Athletic

En la cara 'b' de la moneda está el caso de Urko Izeta. El delantero aterrizó este verano, tras su cesión en el Mirandés, en el Athletic Club siendo uno de los futbolistas más destacados el pasado curso en Segunda división. Desde su llegada, Ernesto Valverde apenas ha tenido en cuenta al delantero centro. A pesar de la falta de gol del Athletic, el técnico del cuadro vasco ha mantenido a Izeta en el banquillo, dando prioridad a un Guruzeta que suma 1 gol en LaLiga en lo que va de temporada.