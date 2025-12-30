Laporte, Yuri, Beñat Prados y Maroan Sannadi se pierden la euforia rojiblanca con la que el Athletic Club despide el año

Los lesionados del Athletic Club no han podido estar presente en el entrenamiento más especial del año en San Mamés con más de 30.000 aficionados. La recuperación de todos ellos sigue siendo lenta y no estarán disponibles para los primeros partidos del año 2026

El Athletic Club se ha dado un baño de masas para despedir el año. Más de 30.000 aficionados han acudido a San Mamés `para alentar a sus jugadores de cara al 2026. La emoción estaba muy presente en La Catedral dónde los niños han sido los grandes protagonistas y han logrado fotos con sus futbolistas favoritos. La sesión de entrenamiento, más allá de los ejercicios, nos volvió a dejar sin ver a los lesionados Yuri, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Laporte, que siguen de baja y no participarán en el primer choque del año ante Osasuna.

Yuri, Laporte, Beñat Prados, maroan Sannadi y Selton Sánchez, protagonistas en San Mamés

La plantilla del Athletic Club trabajó en San Mamés en un entrenamiento a puerta abierta que reunió a 30.051 aficionados en las gradas de 'La Catedral', según la cifra facilitada por la entidad bilbaína. Desde una hora antes del comienzo de la sesión el público, mayoritariamente familiar, fue poblando las tribunas de San Mamés en una previa amenizada con música antes de recibir con una cálida ovación a los futbolistas cuando saltaron al césped en el horario previsto. En el entrenamiento Ernesto Valverde dispuso de 24 futbolistas, entre los que no se encontraban los lesionados Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, todos ellos baja segura en el partido frente a Osasuna que se disputará el sábado en El Sadar. El técnico sí que contó con los canteranos Selton Sánchez e Iker Monreal, integrados desde hace varias semanas en la dinámica del primer equipo, y también con el centrocampista del filial Eder García, convocado esta temporada por Valverde en el partido contra el Real Madrid.

El plan de Ernesto Valverde para poner a punto a la plantilla del Athletic

En cuanto a la sesión que Ernesto Valverde tenía programada, tras una primera media hora de rondos, los dos porteros, Unai Simón y Alex Padilla, realizaron trabajo específico en otra parte del campo mientras que Alex Berenguer abandonó el grupo para realizar carrera continua durante una parte de la sesión junto a uno de los readaptadores. Posteriormente, Valverde organizó varios partidillos en terreno reducido y, al finalizar el entrenamiento, los jugadores se acercaron a las gradas para repartir regalos entre los niños y niñas. El Athletic despedirá el año con una sesión programada para mañana miércoles, día de Nochevieja, a las 10.30 en Lezama y recibirá a 2026 el jueves, 1 de enero, también entrenando, a las 12.00 horas.