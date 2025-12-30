La exigencia física y la Champions League pasan facturas al Athletic Club: Nico Williams, Sancet, Iñaki, Laporte, Maroan Sannadi...

El Athletic Club cierra el año 2025 que se caracteriza, entre otras cosas, por las lesiones. La enfermería rojiblanca ha tenido trabajo de más durante este curso en el que las estrellas de Bilbao no se han librado de los problemas musculares causados por la carga de partidos y la exigencia de la UEFA Champions League

El año 2025 llega a su fin y el Athletic Club lo despide sumido en una crisis de resultados y con la enfermería a rebosar, como ha sido costumbre durante todo este curso. Si bien el 2025 será recordado en Bilbao como el año del regreso a la Champions League, en el Athletic Club también lo recordarán como uno de los peores a nivel físico. Las lesiones de los jugadores rojiblancos durante el año han sido casi incontables. Los problemas musculares no han dejado títere con cabeza y jugadores de la talla de Nico Williams, Iñaki, Sancet, Laporte, Maroan Sannadi... han tenido que pasar por la enfermería vasca debido a la exigencia física y la Champions League, que pasan facturas en el Athletic Club.

Las lesiones y las bajas no han cesado en el Athletic Club durante el 2025

El año, en cuanto a la enfermería, ha sido muy exigido para el Athletic Club. Los rojiblancos terminaron cuartos en LaLiga, lo que le dio pie a jugar la Champions League esta temporada. El esfuerzo, con una plantilla dónde el fondo de armario era discreto, fue titánico. La exigencia física a la que se expusieron los futbolistas rojiblancos ha pasado factura a Ernesto Valverde que ha visto como, durante todo el año, las lesiones y las bajas no han cesado, incluso en verano. Por la enfermería bilbaína han pasado los mejores futbolistas del Athletic. Nico Williams, Sancet, Iñaki Williams, Laporte y Maroan Sannadi son algunos de los ejemplos más claros de como el año ha hecho mella en sus piernas y la fatiga muscular ha descendido el rendimiento de los jugadores. Además, muchos de ellos cayeron lesionados en momentos claves de la temporada, dejando al equipo vendido cuando más necesitaba de sus máximos talentos. Para el 2026, el deseo del Athletic Club es salud para sus jugadores, algo que podrá solventar con un buen mercado de fichajes en enero para completar el fondo de armario de la plantilla vasca.

El 2026 comienza en el Athletic Club como el 2025

De momento, el 2026 también comenzará con bajas en el plantel del Athletic Club. Yuri Berchiche, Laporte y Maroan Sannadi protagonizan la amplia lista de bajas del Athletic Club y no estarán disponible para el primer choque del año ante Osasuna y, muy probablemente tampoco estén para la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí a principios del mes de enero. Otro de los lesionados de larga duración, el central Unai Egiluz, ha realizado este lunes carrera continua en el exterior cuando están a punto de cumplirse cinco meses de la operación de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a la que fue sometido en la rodilla derecha. Además, tampoco estará Beñat Prados que sigue con su proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en una de sus rodillas.