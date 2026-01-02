El nuevo año brinda una oportunidad de oro a Areso en el Athletic Club: Osasuna es testigo

Areso se reencontrará con su ex equipo, Osasuna, con un nuevo año recién comenzado. para este 2026, el lateral del Athletic deberá convencer al club de que si fichaje ha sido un éxito y señala a El Sadar como el escaparate perfecto para dar el paso de su renacer

Si alguien necesita cambiar el chip con la entrada del nuevo año en el Athletic Club es Areso. El futbolista del conjunto rojiblanco no ha tenido un buen rendimiento en lo que va de temporada y en San Mamés esperan ver su mejor versión en este 2026. Para el Athletic Club es vital que Areso se ponga manos a la obra para acabar con las dudas en el lateral derecho, que se ha quedado huérfano tras la marcha de Óscar De Marcos. El defensor, que sigue trabajando a las órdenes de Ernesto Valverde en busca de su mejor versión, tendrá que superar el primer reto del año ante su ex equipo, Osasuna, que será testigo de la nueva oportunidad de oro que tiene Areso en el Athletic Club con la entrada del nuevo año.

Oportunidad de oro para Areso en el Athletic Club ante Osasuna

Areso se reencontrará con su antigua afición, la que no le sentó tan bien la marcha del lateral a uno de los rivales del norte, el Athletic Club. El recibimiento apunta a ser hostil por parte de la hinchada rojilla, lo que supondrá un extra al reto del lateral que aprovecha el 'año nuevo, vida nueva' para encontrar su mejor versión en el Athletic Club. Ante Osasuna la oportunidad es de oro en uno de los partidos más señalados para Areso y para el Athletic Club que busca reencontrarse con la victoria tras un cierre de 2025 muy mejorable. El defensor apunta a ser titular por delante de Gorosabel y de Lekue, que va convocado a pesar de las molestias que ha arrastrado en esta semana, al igual que Berenguer. Una victoria en El Sadar reconfortaría a un equipo en decadencia y, especialmente, a Areso.

El estado anímico de los jugadores del Athletic y de Areso, clave

El estado anímico de Areso tras el parón será crucial a la hora de determinar si el lateral remonta el vuelo esta temporada o no, al igual que el resto de la plantilla. "Hemos tenido que hacer una pequeña reflexión sobre esta mitad de temporada que llevamos. Está claro que hay cosas que son imponderables, como el tema de las lesiones, el tema de que a veces aciertas más, a veces aciertas menos. Pero hay cosas que nosotros, obviamente, tenemos que mejorar y en las que nos tenemos que centrar. Evidentemente hay cosas en las que tenemos que seguir haciendo bien, porque las hacemos bien, buscando un poco más el acierto, desde luego. Pero hemos perdido la mitad de los partidos que hemos jugado en Liga. Eso no pasaba el año pasado y queremos volver a esa dinámica", sentenciaba Valverde en rueda de prensa.