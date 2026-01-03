Alessio Lisci cataloga el empate de Osasuna como "justo", aunque "se queda un poco de amargura"

El entrenador de Osasuna comentó que se quedó con un sabor “un poco amargo” tras ver cómo el Athletic Club igualó la contienda en una segunda mitad en la que el cuadro vasco fue mejor que el navarro

Osasuna sumó un punto para estrenar el año que bien pudieron ser tres si los atacantes llegan a estar más certeros de cara a puerta. El equipo de Lisci firmó una gran primera mitad, pero la segunda parte, como viene siendo costumbre en el conjunto rojillo, pasó factura al cuadro navarro. Lisci, tras el partido, declaró que el punto es "justo", aunque "se queda un poco de amargura" al pensar que podían haberse estrenado en el 2026 con victoria.

Alessio Lisci sobre el empate de Osasuna

Alessio Lisci, comentó que se quedó con un sabor “un poco amargo” tras ver cómo el Athletic Club igualó la contienda en una segunda mitad en la que el cuadro vasco fue mejor que el navarro. “Se queda un poco de amargura, pero no creo que no sea justo. La segunda parte ellos han hecho más que nosotros. Quizás no han tenido tantas ocasiones antes de su gol. A por los siguientes dos partidos”, explicó el técnico italiano sobre el empate cosechad ante los leones en El Sadar. Lisci aseguró que “el equipo está defendiendo bien y es una lástima ese gol tras saque de banda. Tenemos que ser más inteligentes en esa jugada”. “El equipo ha acabado bien y ellos han tenido una doble ocasión que saca Catena. En todo momento se ha intentado ganar, pero el rival es bueno y hay veces que no consigues lo que quieres hacer”, continuó.

Muy buenos minutos de Osasuna en la primera mitad

Además, en la primera parte, Osasuna firmó los mejores minutos en casa de la temporada y pudo irse al descanso ganando con diferencia de dos goles al Athletic. "Bueno, me han gustado, pero creo que contra Alavés también estuvo muy bien, contra Celta estuvo muy bien, contra Valencia estuvo muy bien. Creo que hay muchas primeras partes buenas. Está claro que el rival de hoy es muy bueno. Creo que está bastante por encima de los otros equipos que te he nombrado a nivel de individualidad, es bajo mi punto de vista. Porque ahora con todo el equipo casi al completo y sin Champions es un equipo muy diferente, así que estamos muy contentos con la primera media hora", destacó Lisci. "Ellos tienen mucha calidad, ellos en transiciones son verticalísimos, tienen un entrenador que es buenísimo y en esto te hacen daño siempre. Lo hemos intentado controlar todo lo que hemos podido", terminó por concluir.