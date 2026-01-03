Osasuna - Athletic: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 18 de la LaLiga

Después de dos derrotas seguidas que le han alejado de la pelea por Europa, los rojiblancos llegan con urgencias a El Sadar, donde el cuadro rojillo viene sustentando su pelea por la permanencia

El Sadar acoge este sábado un duelo entre vecinos para retomar LaLiga después del parón navideño. Osasuna, mirando de reojo a la zona baja de la tabla, se aferra a sus buenos números como local para tomar oxígeno frente a un Athletic Club que llega necesitado y no puede dejar escapar una nueva oportunidad para engancharse a la pelea por Europa, su gran objetivo. Un choque de rivalidad regional siempre intenso en el que además hay mucho en juego para abrir boca en este 2026.

Así llega Osasuna

De un lado, el conjunto navarro llega a la cita tras cerrar 2025 con una victoria por la mínima ante el Alavés en su estadio, donde está cimentando su lucha por la permanencia. No en vano, el equipo dirigido por Alessio Lisci aún no conoce la victoria lejos de casa, mientras que al calor de los suyos ha sumado 16 de los 18 puntos que lucen en su casillero, lo que les deja con un pequeño colchón de tres unidades con respecto a los puestos de descenso.

Será un partido especial además para los siete jugadores del Athletic con pasado rojillo, como son Oihan Sancet, Álex Berenguer, Jesús Areso, Nico Williams, Adama Boiro, Nico Serrano y Robert Navarro. Todos ellos pasaron por Tajonar y hoy estarán enfrente, confirmando el cada vez más habitual trasvase de Pamplona a Bilbao.

Así llega el Athletic Club

Por su parte, el cuadro rojiblanco acude a la cita con urgencias tras dos dolorosas derrotas frente a Celta de Vigo (2-0) y Espanyol (1-2) que han dejado a los pupilos de Ernesto Valverde a cinco puntos de la sexta plaza que ocupa actualmente el Real Betis y que asegura volver a las competiciones continentales la próxima campaña, aunque dependiendo de lo que suceda en la Copa del Rey también podría tener premio el séptimo clasificado.

Pero no hay que olvidar que el conjunto vasco, además, ha disputado ya un partido más que el resto de sus rivales en la pelea europea, incluido un Celta que tiene los mismos 23 puntos. Dicho envite fue adelantado por la disputa de la Supercopa de España que los rojiblancos afrontarán en Arabia Saudí tras su visita a El Sadar, aguardando el FC Barcelona en la semifinal que tendrá lugar el miércoles 7 de enero.

¿Dónde ver por TV el Osasuna - Athletic Club de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Rayo Vallecano y Getafe este sábado 1 de enero dará comienzo a las 16:15 horas en El Sadar y se podrá ver en directo por por M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Osasuna - Athletic Club de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club navarro y de la entidad rojiblanca habrá información actualizada al instante de este encuentro.