Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la victoria del Barcelona y la derrota del Athletic Club en la jornada 35 de Primera

Este domingo se disputaron cuatro encuentros en LaLiga EA Sports en la que se midieron Mallorca y Villarreal, Athletic Club y Valencia, Real Oviedo y Getafe, Barcelona y Real Madrid

Domingo muy intenso en LaLiga EA Sports con cuatro encuentros en los que nuevamente estuvo en juego los puestos europeos y la complicada pelea por eludir el descenso. Este domingo se midieron Mallorca y Villarreal, Athletic Club y Valencia, Real Oviedo y Getafe, Barcelona y Real Madrid.

El Mallorca empató, otra vez con Muriqi, ante un Villarreal desconocido. El Athletic Club se llevó otra pitada de su público tras caer ante el Valencia por la mínima. El Real Oviedo, a falta de que lo diga la matemática, certificó su descenso tras empatar ante el Getafe y terminar con nueve. El Clásico entre Barcelona y Real Madrid cerró los encuentro del domingo y de paso, confirmó a los de Flick como campeón de Liga de manera matemática.

Mallorca 1-1 Villarreal: Muriqi se acerca a Mbappé

El Mallorca sumó un punto (1-1) que le sabe a poco este domingo ante el Villarreal, que se adelantó en el marcador con un gol de penalti de Ayoze, gracias a un tanto de Muriqi tras un grave error de Arnau Tenas, que luego evitó la derrota del equipo castellonense con varias paradas de mérito. Afrontó con mucha más calma el partido el cuadro amarillo, ya con el único aliciente de cerrar la tercera posición tras clasificarse la semana pasada para la Liga de Campeones, y se vio en un once en el que Marcelino García Toral hizo ocho movimientos.

Athletic Club 0-1 Valencia: San Mamés vuelve a castigar un mal partido de los de Valverde

El Valencia, con un gol de Umar Sadiq en el minuto 72, ha logrado una victoria en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) que le permite acariciar la permanencia en Primera División al tiempo que frena en seco la carrera europea del equipo rojiblanco. La derrota cerró una mala tarde para los de Ernesto Valverde que, además de la derrota y ver como el Celta se les escapa en la pelea por la sexta plaza, perdieron a Nico Williams por una lesión muscular.

Real Oviedo 0-0 Getafe: Un descenso al que solo le falta la matemática

El Real Oviedo necesitaba ganar para seguir teniendo opciones matemáticas de poder lograr la permanencia. Chaira tuvo la mejor ocasión del partido en el primer tiempo. En el segundo los carbayones se quedaron con nueve y un cuadro azulón falto de ideas, terminó dando como resultado un empate que los de Bordalás dieron por bueno y los de Almada solo les sirve para 'confirmar' el descenso a falta de que se dispute el encuentro entre Rayo Vallecano y Girona.

Barcelona 2-0 Real Madrid: El Clásico y el título de campeón cae del lado culé

Con un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Hansi Flick, el Barcelona salió con motivos suficientes para buscar la victoria ante el Real Madrid. Rashford hizo el primero en el minuto 9 con un gran gol de libre directo. Ferran Torres aumentó la distancia para los culés en el 18 tras rematar a placer una asistencia de tacón de Dani Olmo. Con el triunfo, el Barcelona certificó el título de Liga después de 35 jornadas y haciéndolo en el Clásico ante el Real Madrid.

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