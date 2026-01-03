Nico Williams se refuerza junto a Ernesto Valverde en el Athletic Club: "El míster está haciendo las cosas muy bien"

La estrella del Athletic Club volvió a completar un gran partido, llevándose el MVP del duelo ante Osasuna. Aunque el resultado no fue el esperado, Nico Williams sacó en positivo varias cuestiones, como que el equipos estuvo "reconocible" y su mejoría en la segunda parte gracias a Ernesto Valverde, al que le devolvió el favor en los micrófonos

Nico Williams fue designado como el MVP del partido entre el Athletic Club y Osasuna. la primera parte del pequeño de los Williams fue discreta y el extremo pasó desapercibido. Al descanso, Ernesto Valverde hizo especial hincapié en la charla de vestuarios con el atacante que salió enchufado y completó una gran segunda parte, lo que le llevó a ser el mejor jugador del partido. Tras el duelo, Nico Williams admitió que se ha reforzado con Ernesto Valverde y sus palabras en el vestuario del Athletic Club, lo que le ha dado fuerzas para llevar a cabo una buena actuación antes de ir a la Supercopa de España.

Nico Williams se refuerza con Ernesto Valverde, que a su vez sale reforzado por Nico Williams

Nico Williams volvió a dejar destellos de su enorme calidad sobre el terreno de juego de El Sadar. Los rojiblancos necesitaban la mejor versión del futbolista para remontar y, aunque no destapó todos los recursos que alberga, el atacante puso una marcha más tras el descanso, motivado por un Ernesto Valverde que refuerza a Nico Williams, que le devolvió el favor en los micrófonos. "Me pidió que demostrara lo que soy, que cogiese el balón. Eso es lo que he hecho, nada más que eso", comenzó diciendo Nico Williams que rompe una lanza a favor del 'Txingurri', al igual que hizo su hermano Iñaki Williams, en unos momentos complicados en el Athletic. "Muy contento, muy feliz. El míster está haciendo las cosas muy bien", destacó la estrella navarra que subrayó también la importancia de los cambios de Valverde, que mejoró el rendimiento del equipo con la entrada de Robert Navarro y Berenguer. "Tienen mucha calidad. Nos ayudan todos los jugadores que tenemos en la plantilla, especialmente ellos dos. Muy contento, ojalá sigan así", destacó.

Nico Williams destaca la mejoría del Athletic Club

Por último, Nico Williams, aunque la victoria se haya resistido y el Athletic Club solo haya podido sumar un punto, subraya una mejor en el juego del equipo, especialmente en la segunda mitad dónde destaca que han estado "reconocibles". "Ha sido un partido muy difícil. Estos partidos siempre te exigen lo máximo. Nos llevamos un buen sabor de boca porque el equipo ha estado reconocible", sentenció Nico Williams. Ahora, la mejora deberá estar presente en la Supercopa de España, el siguiente compromiso del cuadro bilbaíno que se disputará el trofeo contra el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. El rendimiento del cuadro vasco en el torneo que se jugará en Arabia Saudí será crucial para determinar el nivel actual de los bilbaínos que pretende dar la vuelta a la situación que vive buscando Europa.