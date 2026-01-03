Robert Navarro se carga a Sancet e Iñaki Williams y pasa a ser primordial en el Athletic Club: "Necesitábamos meterle una marcha más"

El atacante del Athletic Club entró en la última media hora de partido, y aportó mucho más en ataque que Sancet e Iñaki Williams, que se retiraron del terreno de juego para dar paso a Robert Navarro y Berenguer. El flamante fichaje del cuadro de Ernesto Valverde ha pasado por la derecha a ambos jugadores y, actualmente, oposita para robarles el sitio al mediapunta y al delantero

El partido del Athletic Club en su estreno en 2026 ha dejado varias conclusiones a Ernesto Valverde que, para darle un giro a la pésima situación que atraviesa el cuadro rojiblanco, necesitará mano dura y decisiones valientes, como poner las pilas a algunas vacas sagradas que actualmente no rinden en el once titular, y dar paso a savia nueva que revolucione el equipo: sin ir más lejos es lo que ha sucedido frente a Osasuna. El partido de los rojiblancos estaba siendo muy pobre hasta la entrada de Robert Navarro, que en media hora, ha demostrado y ha realizado muchas más acciones de peligro que Sancet e Iñaki Williams juntos. Valverde acertó sacando del campo a ambos y dando entrada al extremo que firmó una magnífica asistencia de gol.

Robert Navarro, por delante de Sancet e Iñaki Williams en el Athletic Club

El partido para el Athletic Club tuvo un antes y después con la salida de Sancet e Iñaki Williams y con la entrada de Robert Navarro al terreno de juego. El extremo, que volvía de lesión, demostró en media hora que su estado de forma es muy superior al de los jugadores citados y que debe estar en el once del Athletic por delante del mediapunta y del delantero. En otras ocasiones, Navarro ha jugado más por el centro, pero en esta ocasión Valverde optó por la opción de la banda. Robert navarro, con sus 30 minutos, se carga a Sancet e Iñaki Williams que salen gravemente perjudicados de El Sadar tras su actuación. Ambos futbolista están muy lejos de su mejor versión y son protagonistas del bajonazo que ha sufrido el Athletic, especialmente en ataque reduciendo a 2 sus goles esta temporada en Primera división.

Valverde sobre la entrada de Robert Navarro: "Necesitábamos meterle una marcha más"

Valverde, tras el partido, explicó cual fue el click que revolucionó el partido a favor del Athletic Club, señalando a Robert Navarro como figura clave. "Necesitábamos meterle una marcha más; habíamos tenido justo antes del cambio una ocasión clarísima, doble, que no habíamos marcado, pero sí buscando un poco revolver por dentro, revolver también por fuera con Robert Navarro", comenzó diciendo el técnico del Athletic Club. "Nico Williams estaba entrando mucho en juego, a ver si podíamos enganchar alguna jugada, y bueno, ellos en ese sentido son jugadores que perseveran bastante; en una proximidad ha filtrado Robert un pase y Guruzeta ha hecho el gol. Siempre vas buscando momentos, situaciones de recambio que te pueden ayudar".