Barcelona - Athletic Club en directo: resultado del partido de hoy de la primera semifinal de la Supercopa de España
El conjunto de Hansi Flick se ve las caras con el de Ernesto Valverde en el encuentro correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa de España, que medirá las fuerzas de dos equipos que llegan en situaciones muy diferentes
Barcelona
Athletic
Sin capacidad de resolución el Athletic Club en estos momentos, con un Ernesto Valverde gesticulando en la zona de banquillos.
¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA! Roony hace el tercero del partido tras un error garrafal de Unai Simón, que se le escapa el balón y no consigue detener el disparo del extremo sueco.
Primera parte muy pobre del Athletic Club, que lo paga con el doble castigo del Barcelona con dos goles en la primera parte.
¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA! Fermín, que define totalmente solo, amplia la distancia en el marcador con un disparo imposible para Unai Simón.
Corta Pedri un ataque prometedor del Athletic Club. Muy sólido el conjunto azulgrana en esta primera media hora de partido.
Nueva jugada de ataque del Barcelona pero termina en los guantes de Unai Simón.
Sigue dominando el Barcelona, con un 81% de balón, a diferencia de los 19% del Athletic Club.
Empieza mandando el Barcelona en un partido en el ya que ya había avisado en dos ocasiones, tras los lanzamientos de Pedri y Fermín.
¡GOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Ferran Torres adelanta a los de Hansi Flick tras varias ocasiones claras. El delantero aprovecha un rechace que le cae tras un centro-chut de Fermín y hace el primero del partido.
¡Nueva ocasión muy clara del Barcelona! Una gran jugada triangular acaba en las botas de Fermín, que no define con claridad y detiene Unai Simón sin problemas.
Choque entre Ferran Torres y Unai Simón en una jugada de ataque del Barcelona. Ambos jugadores pueden seguir sin aparentes problemas.
Se le marcha a Areso un pase en el que buscaba en largo a Iñaki Williams.
¡Qué ocasión acaba de tener Pedri! Desperdicia el centrocampista poder ponerse por delante en el marcador tras un disparo solo en el área.
Intenta mantener el Barcelona la posesión y llegar al área de Unai Simón.
Fuera de juego de Iñaki Williams en un ataque del Athletic Club.
Primer disparo entre los tres palos, lo firma Sancet pero Joan García detiene sin problemas.
Pisotón de Sancet sobre Koundé pero el colegiado señala saque de banda.
Salida fallida de Unai Simón en un ataque del Barcelona pero no acaba en ocasión de peligro para los azulgrana.
Primeros minutos de dominio y posesión de balón de los de Hansi Flick.
Segundo córner tras un remate de Paredes que terminó tocando Eric García.
Primer saque de esquina del partido, lo tiene el Athletic Club.
¡Rueda la pelota en el King Abdullah Sports City!
¡Saltan los jugadores al terreno de juego!
A falta de muy pocos minutos para el once inicial, recordamos los onces de Flick y Valverde:
FC Barcelona: Joan García, Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Roony, Raphinha y Ferran Torres.
Athletic Club: Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro, Jauregizar, Rego, Berenguer, Sancet, Robert Navarro e Iñaki Williams.
¡Los equipos ya se dirigen al túnel de vestuarios! ¡Última charla de Flick y Valverde!
Aficionados del Athletic Club, presentes en el King Abdullah Sports City de Yeda.
Ernesto Valverde, por su parte, ha destacado la molestia de Nico Williams que le ha impedido entrar en el once del Athletic esta noche.
Deco, director deportivo del Barcelona, confirma que la lesión de Ter Stegen no es preocupante.
¡Menos de media hora para que comience el partido!
Así llegaba el Athletic Club al estadio y a su respectivo vestuario.
En breves instantes saltarán los jugadores de ambos equipos a realizar ejercicios de calentamiento.
Raphinha, uno de los jugadores claves para Hansi Flick.
¡Menos de una hora para que comience el choque entre Barcelona y Athletic Club!
Se confirma la ausencia de Lamine Yamal. Además, Flick apuesta por Eric García en el centro de la defensa y deja a Gerard Martín fuera del once.
¡ONCE DEL BARCELONA! Hansi Flick, por su parte, comienza con Joan García, Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Roony, Raphinha y Ferran Torres.
La llegada de Hansi Flick al estadio del encuentro.
Ernesto Valverde deja en el banquillo a Nico Williams, que fue titular en el último encuentro ante Osasuna del pasado sábado.
¡Ya está el Athletic Club en el King Abdullah Sports City de Yeda!
¡ONCE DEL ATHLETIC CLUB! Ernesto Valverde sale con Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro, Jauregizar, Rego, Berenguer, Sancet, Robert Navarro e Iñaki Williams.
¡Todo listo en el vestuario del Barcelona!
Ernesto Valverde fue muy claro hablando de la comparación entre Joan García y Unai Simón, con la disputa por el puesto en la selección española.
Hoy ha tenido lugar el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, donde el Barcelona ha quedado emparejado con el Racing de Santander y el Athletic Club con la Cultural Leonesa.
A la espera de los onces de Barcelona y Athletic Club, estas son las alineaciones probables de ambos conjuntos.
Estas fueron las palabras de Hansi Flick en la previa del choque.
¡Lamine Yamal apunta al banquillo!. El Diario Sport informa en estos momentos que Flick prefiere darle descanso al extremo del Barcelona pesando en una hipotética final.
Por otro lado, el Athletic Club viene de empatar ante Osasuna y PSG y perder frente a Espanyol y Celta de Vigo, aunque logró clasificarse a octavos de Copa del Rey tras derrotar al Ourense.
Por un lado, el Barcelona llega en un gran estado de forma, tras ganar sus ocho últimos partidos oficiales de Liga, Copa del Rey y Champions.
El colegiado del encuentro es Isidro Díaz de Mera Escuderos, que estará acompañado en el VAR por Jorge Figueroa.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Barcelona y Athletic Club, correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa de España.
¡COMENZAMOS!
Barcelona y Athletic Club se citan en el día de hoy en Yeda, en el duelo que corresponde a las semifinales de la Supercopa de España. Los de Hansi Flick, que vienen con bajas como las de Ter Stegen de última hora, se ve las caras contra el conjunto de Ernesto Valverde, que llega tras empatar ante Osasuna en el encuentro de LaLiga EA Sports. Por su parte, el técnico alemán valoró, en la rueda de prensa previa al choque, cómo llega el equipo y la posibilidad de acudir al mercado de fichajes, con un Cancelo que podría ser anunciado oficialmente en los próximos días.
Hansi Flick, con el objetivo de levantar una nueva Supercopa
Hansi Flick fue uno de los protagonistas en el día de ayer en el Barcelona, dónde analizó el encuentro contra el Athletic Club: "Para mí el Athletic tiene muchas buenas opciones en ataque, no será un partido fácil porque si ves por ejemplo lo que pasó el sábado te demuestra que todos te pueden poner en problemas. Tenemos que jugar mucho mejor en defensa, más conectados como equipo. Tenemos que hacer las cosas mejor". El conjunto azulgrana llega en una gran dinámica, ya que ha salido victorioso de sus últimos ocho encuentros, tanto de LaLiga EA Sports, como de la Copa del Rey y UEFA Champions League.
Por otro lado, Hansi Flick, que sufrió la lesión de Ter Stegen en la sesión de ayer, valoró la disponibilidad de Ronald Araujo: "Lo veremos en el entrenamiento. Quiero hablar con él. No hemos decidido. Si está listo, quizás cambiemos algo. Ahora no está en nuestros planes. Hay que cuidar a los jugadores. A todos. Los jugadores tienen presión y somos humanos. Cometemos errores y hay que estar ahí para apoyar. Aprecio lo que hizo el club en esta situación. Ronald es un jugador muy importante para nosotros, uno de los capitanes. Espero que vuelva al mejor nivel".
Ernesto Valverde, a romper la mala racha de los últimos partidos
Por su parte, el Athletic Club de Ernesto Valverde llega en una dinámica totalmente diferente, que no logra el triunfo desde el pasado de diciembre, excepto la ronda de Copa del Rey ante el Ourense. En este sentido, el conjunto vasco cerró el mes de diciembre empatando ante el PSG y Osasuna y cayendo derrotado contra el Celta de Vigo y Espanyol.
Además, Ernesto Valverde apuntó en rueda de prensa el hecho de que la Supercopa de España se juegue en Arabia, con la expectación que provoca la figura del conjunto de Xabi Alonso y de Hansi Flick: "Tal y como están las cosas, se intuye que si estamos aquí es porque vienen Real Madrid y Barça y es lo que más expectación genera. Lo que pasa es que hay que jugar dos partidos, en noventa minutos siempre pueden pasar muchas cosas y nosotros tenemos que ir a explotar eso. Para nosotros es un premio estar aquí, pero todavía queremos un premio mayor, que sería estar en la final".