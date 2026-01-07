Alineaciones Barcelona - Athletic Club: Alineación posible de Barcelona y Athletic en el partido de hoy de la Supercopa de España

FC Barcelona y Athletic Club se enfrentan en la primera semifinal de la Supercopa de España en el cual el equipo catalán parte como favorito debido a que atraviesa un mejor momento que el conjunto vasco que además cuenta con más bajas de futbolistas importantes

FC Barcelona y Athletic Club abren fuego, a partir de las 20:00 horas en España, en una nueva edición de la Supercopa de España que, una vez más, se va a disputar en Arabia Saudí en donde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) consigue una gran cantidad de dinero porque se juegue el torneo allí. Lejos del calor de las aficiones de los dos equipos, el encuentro se presenta con el FC Barcelona como claro favorito para meterse en la final porque está mejor que un Athletic Club que, además, cuenta con más bajas de futbolistas importantes.

El FC Barcelona, que ejercerá como local en esta semifinal, afronta el partido contra el Athletic Club con mucha confianza después de haber derrotado al RCD Espanyol en el comienzo del año 2026. No fue su mejor partido, pero el equipo de Hansi Flick supo defender, ayudado por un excelso Joan García, para llevarse la victoria con goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski. Un triunfo que le permite al FC Barcelona ser líder de LaLiga con 49 puntos, sacándole 4 puntos a su máximo rival, el Real Madrid que jugará la otra semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid el jueves.

El FC Barcelona llega a este partido con las bajas de Gavi y de Andreas Christensen que están lesionados. Por otro lado, aún no está disponible Joao Cancelo, el primer fichaje del club catalán en este mercado de invierno.

En un peor estado de forma llega el Athletic Club ya que el equipo que entrena Ernesto Valverde está viviendo una temporada aciaga en donde no está rindiendo bien en casi ninguna competición. En LaLiga, el Athletic Club suma 24 puntos una vez ha cerrado la primera vuelta después de su empate contra CA Osasuna el pasado fin de semana.

En lo restrictamente deportivo, el Athletic Club llega a este semifinal de Supercopa de España contra el FC Barcelona con las bajas de Aymeric Laporte y Yuri Berchiche que no se han podido recuperar de sus respectivas lesiones. Estos dos jugadores se unen a los lesionados de larga duración Unai Egiluz, Beñat Prados y Maroan Sannadi. Por otro lado, también es baja de última hora Mikel Vesga que no estuvo disponible en el último entrenamiento por una lumbalgia.

Alineaciones probables de FC Barcelona y Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España:

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García o De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha o Dani Olmo; y Ferran Torres.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.