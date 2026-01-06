Ernesto Valverde sobre el debate de Unai Simón y Joan García: "No veo una razón de peso para hablar con él de que el Barcelona tenga un gran portero"

El entrenador del Athletic Club ve absurda la comparación entre Unai Simón y Joan García, portero del Barcelona. Para el técnico rojiblanco ambos son grandes porteros que dispone Luis de la Fuente para la Selección española

El debate de cara al duelo entre el Athletic Club y el Barcelona en la Supercopa de España está servido y toda la nación mira hacia las porterías. Todo apunta a que el portero titular para el Mundial de 2026 será Unai Simón, aunque su nivel ha descendido esta temporada y le ha salido un competidor directo que, de momento, no cuenta para Luis de la Fuente. El rendimiento de Joan García en el Barcelona es sublime y el debate en torno al portero que deberá defender la portería de España está servido. Sobre este tema ha opinado Ernesto Valverde que destaca que tanto Unai Simón como Joan García son dos grandísimos porteros, aunque ve absurda la comparación.

Ernesto Valverde y la comparación entre Unai Simón y Joan García

El entrenador del Athletic Club ha sacado pecho por su portero, Unai Simón, que vive un momento de crisis tras unas jornadas donde su figura es cuestionada, no solo en Bilbao, sino en España. Ante Osasuna, un gol de Rubén García dónde el vasco pudo hacer más, volvió a colocar a Unai Simón en el centro de la diana de todas las críticas y, para colmo, Joan García firmó una exhibición frente al Espanyol para avivar, aún más, el debate. "No he hablado con él. No veo una razón de peso para hablar con él de que el Barcelona tenga un gran portero, o que lo tenga el Arsenal, o que lo tenga el Chelsea, o que lo tenga la Real o que lo tenga Osasuna", comenzó diciendo Ernesto Valverde que subraya que no ha hablado con Unai Simón. "Evidentemente, todos los equipos tienen grandes porteros y la cuestión que se pueda generar porque un día Unai Simón haga muchas paradas o que luego se haga otro portero no tiene por qué influir ni en él ni en ningún otro. Ya sabemos que el Barcelona tiene un gran portero y nosotros también. Nada más, no veo ninguna importancia", sentencia en torno al tema.

Athletic Club y Barcelona vuelven a verse las caras en la Supercopa de España

Ambos se reencontrará en la primera semifinal de la Supercopa de España para medirse de cara a un Mundial que hay en juego. Sobre el partido, Ernesto Valverde ha destacado la manera de competir ante el Barcelona para poder hacer daño a una portería que parece sellada a cal y canto. " Si queremos ganar mañana, tenemos que tener una gran dosis de acierto porque ellos ya sabemos que generalmente aciertan", comienza señalando Valverde. "Hay más que ver el partido de esta semana que jugaron con el Espanyol. El Espanyol tuvo ocasiones muy claras, pero al final, en el último tramo, se impuso el Barça con dos goles extraordinarios. Es así, lo aceptamos. Ya sabemos que el partido que jugamos allí fue duro para nosotros, se nos pusieron muy rápido por delante. Aún sabiendo todas esas cosas, no hay nada escrito. Lo que hay que escribir, hay que escribirlo mañana", sentenció el técnico del Athletic Club.