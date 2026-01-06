Mikel Vesga sobre la Supercopa de España y el apoyo al Athletic Club: "Cuando venimos ya sabemos que aquí la mayoría de los aficionados apoyan al Barça o al Madrid"

El centrocampista del Athletic Club ha sido claro respecto a su opinión de jugar en Arabia saudí, defiende un reparto equitativo del dinero y subraya que acuden a Yeda a sabiendas de que toda la afición será del Real Madrid y Barcelona

La Supercopa de España está a la vuelta de la esquina y el Athletic Club, que ya está en Arabia Saudí, llega a la primera cita de la competición con el ánimo renovado, a pesar del empate 1-1 ante Osasuna. Prueba de ello son las palabras de Mikel Vesga, centrocampista, que ve al Athletic Club campeón de la Supercopa de España, o con predisposición de dar la campanada en Arabia Saudí. "Estamos con la mentalidad de hacer lo que hicimos en 2021, que eliminamos al Madrid y luego ganamos al Barcelona en la final", declaraba en la rueda de prensa previa al partido de semifinales ante el Barcelona. En ella, el centrocampista del Athletic subrayó el apoyo que reciben Barcelona y Madrid en Arabia Saudí, algo contra lo que el Athletic Club no puede pelear: "Cuando venimos ya sabemos que aquí la mayoría de los aficionados apoyan al Barça o al Madrid", denunció.

Mikel Vesga dejo claro que su equipo encara la Supercopa de 2026, "con la mentalidad de ganar, como en 2021", cuando se llevó el torneo imponiéndose en semifinales al Real Madrid y en la final al Barça. "¿Por qué no?", se preguntó el centrocampista alavés, recordando el hito de hace cuatro años en Sevilla, entonces con la sociedad azotada por la pandemia y sin gente en las gradas. "Estamos con la mentalidad de hacer lo que hicimos en 2021, que eliminamos al Madrid y luego ganamos al Barcelona en la final. Venimos con esas ganas y con esa motivación", apuntó Vesga en declaraciones a los medios en Yeda.

En ese sentido, el zurdo vitoriano desveló que "poder ganar a estos equipos", como el Barça y el Madrid, les "gusta mucho" a los leones. No obstante, también tiene claro que para poder repetir la hazaña de 2021 los rojiblancos deben "estar muy concentrados en ambas áreas". Atentos a "conceder poco en defensa", que llega sin Laporte ni Yuri, a "ser un Athletic con mucha energía", a que a los jugadores del Barça "se les vea que están incómodos" y a "aprovechar" sus "opciones" cuando se plante en el área rival.

Mikel Vesga sobre las polémicas en torno a la Supercopa de España

Por otro lado, Mikel Vesga defendió un reparto económico del torneo, que premia más al Real Madrid y el Barcelona, más "equitativo". "Desconozco las cantidades, pero se habla mucho de eso. A nosotros nos gustaría que fuese algo equitativo, que fuese para todos más o menos lo mismo al menos de inicio", reflexionó al respecto. Aunque también reconoció que son el equipo blanco y el azulgrana los que cuentan con mayor seguimiento. "Cuando venimos ya sabemos que aquí la mayoría de los aficionados apoyan al Barça o al Madrid. Sabemos que nos va a faltar ese apoyo, aún sabiendo que siempre va a haber athelticzales que nos acompañan", destacó. Sobre ese asunto, señaló que el ambiente que viven en Arabia "es como cuando juegas fuera de casa".