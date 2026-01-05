El Athletic Club aterriza en Arabia Saudí

La expedición del Athletic Club ya descansa en su hotel de concentración de Yeda, donde el próximo miércoles disputará frente al Barcelona la primera semifinal de la Supercopa de España

El Athletic Club de Bilbao, tras empatar ante Osasuna en El Sadar dando así comienzo a un nuevo año con los mismos problemas que terminó el 2025, cambia el chip y se centra en la Supercopa de España. Valverde admitió que la preocupación ahora era firmar un buen papel en Arabia Saudí para recuperar la confianza perdida de cara a lo que resta de campeonato. Para ello, el Athletic Club deberá ganara al líder de LaLiga, que también ha aterrizado ya en Yeda para preparar el duelo de semifinales.

El Athletic Club ya está en Arabia Saudí

La expedición del Athletic Club ya descansa en su hotel de concentración de Yeda (Arabia Saudí), donde el próximo miércoles (20.00 horas) disputará frente al Barcelona la primera semifinal de la Supercopa de España. Los futbolistas del equipo rojiblanco llegaron a la ciudad saudí después de un vuelo de unas seis horas de duración y nada más aterrizar en el aeropuerto se desplazaron al hotel Hyatt Jeddah, donde fueron agasajados a su llegada por los organizadores locales. Este martes, el Athletic se entrenará a las 18.00 (hora peninsular española) en el estadio King Abdullah, escenario del partido, después de la rueda de prensa oficial que ofrecerán Iñaki Williams y Ernesto Valverde a partir de las 17.15.

Valverde ha desplazado a Arabia Saudí a 25 jugadores: Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Adama, Jauregizar, Galarreta, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta, Padilla, Santos, Gorosabel, Monreal, Lekue, Vesga, Rego, Selton, Unai Gómez, Eder García, Robert Navarro, Berenguer, Nico Serrano e Izeta. Se quedaron en Bilbao los lesionados Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, además de Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA.

Su rival, el Barcelona de Hansi Flick, vigente campeón y conjunto con más entorchados de esta competición en sus vitrinas (15), fue el primero en aterrizar este lunes en el aeropuerto internacional Rey Abdulaziz, donde desembarcó pasadas las 20:30 hora local, para más tarde poner rumbo al The Ritz-Carlton, su campo base durante estos días, informa la RFEF. Este martes ambos equipos afrontarán en las instalaciones del Alinma Stadium la jornada previa a su enfrentamiento en las semifinales del torneo. Está previsto que técnicos y jugadores comparezcan en rueda de prensa a las 17:15 y 19:15, mientras que los entrenamientos oficiales tendrán lugar a las 18:00 y a las 20:00. Los otros dos participantes de la competición, Real Madrid y Atlético de Madrid, protagonistas de la segunda semifinal, tienen programada su llegada a Arabia este 6 de enero a las 19:00 y 21:50, respectivamente, agrega la RFEF.