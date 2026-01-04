Unai Simón, muy señalado, pero defendido por Rubén García: "Es el mejor portero a nivel nacional por lo menos en los últimos años"

El portero del Athletic Club cometió un error en el partido contra CA Osasuna que le costó un gol en contra a su equipo. El guardameta está lejos de su mejor nivel desde hace un tiempo y eso puede provocar que su titularidad en la Selección Española de cara al Mundial corra mucho peligro

Unai Simón fue una de las notas negativas que dejó el partido que el Athletic Club disputó contra CA Osasuna y que finalizó con empate a uno. Un resultado que se produjo, sobre todo, por el error del portero del Athletic Club que falló en el gol de CA Osasuna ya que no midió bien los tiempos, no leyó bien la jugada, ni el disparo de Rubén García que acabó entrando en su portería. Este fallo deja patente que Unai Simón no está en su mejor momento lo que ocasiona que haya críticas de parte de los aficionados del Athletic Club y que, incluso, se ponga en duda que sea titular en la Selección Española en el Mundial 2026 debido también al gran nivel de Joan García, guardameta del FC Barcelona.

Unai Simón, portero del Athletic Club, no tuvo su día en el partido contra CA Osasuna

Unai Simón no estuvo nada fino en la acción del gol de CA Osasuna. El portero del Athletic Club dio instrucciones a sus compañeros para que se colocaran en la barrera como a él más le gustaba, pero después cometió una cantada que le costó un gol en contra a su equipo. Rubén García se sacó un disparo muy lejano que entró por el centro de la portería del Athletic Club no sin la colaboración de Unai Simón que dio un paso para adelante, leyendo mal la acción, lo que fue determinante para que no pudiera parar luego el balón.

Su rendimiento en las últimas semanas está siendo cuestionado por los aficionados del Athletic Club, pero su titularidad no corre peligro en el equipo vasco ya que para Ernesto Valverde es indiscutible. Un Unai Simón que encontró en Rubén García, su verdugo, a su mayor defensor ya que en los micrófonos de Movistar+ LaLiga, el futbolista de CA Osasuna lo calificó como uno de los mejores de España. "Habiendo el portero que había (Unai Simón) y lo lejos que estaba pues, de primeras, tampoco pensaba golpear. Porque más allá de que puedas tener un golpeo u otro... sabes el rival que hay enfrente... en este caso Unai Simón que es el mejor portero a nivel nacional por lo menos en los últimos años sin duda".

La titularidad de Unai Simón en el Mundial 2026 con la Selección Española está en manos de Luis de la Fuente

El debate en torno a Unai Simón surge sobre si con este rendimiento en el Athletic Club, en donde no está convenciendo en las últimas semanas, puede ser titular en la Selección Española en el Mundial 2026.

Para Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, Unai Simón ha sido titular en los últimos años, pero su bajada de nivel, unido al gran momento que atraviesan David Raya, del Arsenal, y, sobre todo, Joan García, del FC Barcelona, hace que hayan altavoces mediáticos que exigen que el portero del Athletic Club deje su puesto de titular en el combinado nacional a alguno de los otros dos.