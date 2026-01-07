Vivian pide perdón por la imagen dada contra el Barça: "Es una derrota muy dura, en una competición que teníamos ilusiones"

El central del Athletic Club ha sido el primer futbolista que ha hablado ante los medios de comunicación tras la goleada recibida por el conjunto Hansi Flick, donde ha mandado un mensaje claro a los aficionados, de la misma manera que lo ha hecho Iñaki Williams

Dani Vivian ha sido uno de los jugadores que ha querido valorar la derrota del Athletic Club contra el Barcelona, en el encuentro correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa de España. Los de Ernesto Valverde dicen adiós a Arabia tras recibir una goleada, en gran parte, en la primera mitad. Por ello, el central de la selección española, que volvió a entrar en la convocatoria frente a Osasuna, ha analizado las claves del encuentro y ha pedido perdón a los aficionados del conjunto vasco pero ha puesto el foco ya en lo próximo que le viene al equipo.

Vivian da la cara y representa al Athletic Club tras la derrota

De esta manera, Vivian ha sido muy claro analizando la dura derrota del Athletic Club ante el Barcelona en el día de hoy, que les deja fuera de la final de la Supercopa de España, que tendrá lugar el próximo domingo: "Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón a todos nuestros aficionados. Es una derrota muy dura, en una competición que teníamos ilusiones, eran dos partidos para conseguir un título. Ahora, en caliente, es difícil hacer un análisis. Los primeros 10 minutos hemos estado bien, pero luego no hemos conseguido mantener el ritmo. Hemos fallado muchas veces nuestro orden y ellos han tenido muchísimo acierto, muchísimo"

Por otro lado, Vivian valoró los problemas del Athletic Club, que se enfrentará a la Cultural Leonesa en octavos de final de Copa del Rey: "El año pasado fuimos la defensa menos goleada del campeonato. Ahora mismo, no estamos del todo bien tanto ofensiva como defensivamente, pero la temporada es larga. Hoy es un día duro, mañana también y el siguiente nos recuperaremos. No hay tiempos para lamentos. El fútbol sabemos cómo es. Hay que estar cada día preparado y recuperar. No nos vamos a venir abajo, no quiero que nuestra gente se venga abajo, y que confíen en nosotros. Sabemos de nuestro potencial".

Iñaki Williams se suma a las disculpas de Vivian

Por su parte, Iñaki Williams también ha querido pedir perdón por la imagen mostrada contra el Barcelona de Hansi Flick: "Es una lástima, pedir perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí y a los que nos siguen desde sus casas. Es una lástima, porque hoy no hemos estado a la altura. Pedir perdón. Es lo que estuvimos hablando ahora en el vestuario, generamos tres córner seguidos y luego sí que es cierto que ha habido una descompensación entre los de arriba y los de atrás, han empezado a encontrar huecos, el 'míster' había recalcado que teníamos que juntarnos en tres cuartos".

Por último, Iñaki Williams apuntó, comparando con el Athletic Club de la temporada pasada que "somos prácticamente los mismos, simplemente nos está costando. Muchas veces el fútbol son dinámicas. Necesitamos ese partido que nos ayude a volver a generar confianza, no está llegando, pasan los días y parece que cuesta más. Tenemos que volver al A, B, C del fútbol, cada uno intentar sacar su mejor versión, hacerlo fácil, no complicarse mucho la vida y, a partir de ahí, crecer como equipo".