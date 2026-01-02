Ernesto Valverde vuelve a contar con Vivian y apuesta por Berenguer

El regreso de Dani Vivian, baja por sanción en la última jornada, es la única novedad en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, que convoca a Berenguer a pesar de confirmar que ha entrenado a menos ritmo por molestias

El Athletic Club empieza el año midiéndose a Osasuna en El Sadar. El tiempo corre y juega en contra del equipo de Ernesto Valverde que comenzará el año con un muy duro duelo en Pamplona. Los resultados obtenidos a finales del 2025 han sido muy decepcionantes, por lo que el cuadro vasco llega en aparente crisis al primer partido del 2026. Para dejar atrás las dudas y comenzar el año con buen pie, Ernesto Valverde recupera a Vivian, que fue baja en el duelo ante el Espanyol por sanción, y apuesta por contar con Berenguer a pesar de que el extremo navarro se ha ejercitado a menor ritmo que el resto de sus compañeros.

Vuelve Dani Vivian y Ernesto Valverde confía en Berenguer para el primer duelo del Athletic en 2026

El regreso de Dani Vivian, baja por sanción en la última jornada, es la única novedad en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, para el partido de mañana sábado en Pamplona frente a Osasuna. El central internacional vuelve a una lista en la que el resto de nombres se repiten respecto al último encuentro del pasado año, frente al Espanyol en San Mamés, y en la que vuelven a causar baja los lesionados Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados. Finalmente el técnico ha incluido en la lista a Alex Berenguer e Iñigo Lekue, que habían entrenado a menor ritmo que sus compañeros en los últimos días, y también a Iñaki Williams que este jueves fue padre de su primer hijo.

La convocatoria para el encuentro de El Sadar, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Alex Padilla, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Mikel Vesga, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez, Nico Serrano, Robert Navarro, Urko Izeta, Alejandro Rego, Selton Sánchez e Iker Monreal.

Valverde confirma las molestias de Berenguer y Lekue

En rueda de prensa, el técnico avanzó que Álex Berenguer e Iñigo Lekue han entrenado a menor ritmo en los últimos días por sendas molestias físicas, pero finalmente han llegado a tiempo para el partido, aunque sus titularidades está en el aire. Además, Ernesto Valverde también confirmó las bajas de Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, a quienes ve incluso "un poco justos" para la semifinal de la Supercopa que les va a enfrentar al próximo miércoles al Barça.