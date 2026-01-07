El Athletic Club y Ziganda cruzan sus caminos

El Sortero de la Copa del Rey ha deparado un bonito e ilusionante reencuentro en el Athletic Club. Ziganda y Valverde, que coincidieron en la delantera del cuadro de San Mamés en los 90, lucharán por un puesto en cuartos de final

El Sorteo de la Copa del Rey ha deparado un bonito e ilusionante reencuentro que nos traslada a los años 90. La Cultural Leonesa recibirá al Athletic Club en octavos de final. Aunque los antecedentes entre ambos clubes son escasos, el ansiado reencuentro tendrá lugar en los banquillos. El entrenador del equipo leonés es el 'Cuco' Ziganda, mítico delantero del Athletic Club en los años noventa. Para más casualidad y recuerdo, su acompañante en el ataque era, ni más ni menos que, Ernesto Valverde, el actual entrenador del cuadro de San Mamés. Con el cruce de octavos de la Copa del Rey, Ziganda y el Athletic Club cruzan sus caminos para alcanzar la siguiente ronda, aunque tan solo uno de los dos estará presente en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Ziganda sobre el partido frente al Athletic Club: "Me hace mucha ilusión"

El entrenador de la Cultural Leonesa señaló este en los perfiles oficiales del club que su equipo "se ha ganado el derecho de jugar este partidazo", en alusión a la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey que deberá disputar contra el Athletic Club. El técnico navarro, que forma parte de la historia del club bilbaíno, tanto en su etapa como jugador, como posteriormente también como entrenador, reconoció que al equipo le hace "mucha ilusión" la visita al Reino de León de un histórico en la competición copera y que ya visitó este mismo escenario en otra eliminatoria en la temporada 2004-2005. "Vamos a tener un gran ambiente, pensando en que sea un día festivo para nuestros aficionados, que se vea un gran espectáculo, con un gran ambiente", apuntó Ziganda, quien no escondió la dificultad que entrañará este enfrentamiento que pretende que su equipo "disfrute a tope", dijo.

En su etapa como futbolistas, Ziganda y Valverde coincidieron durante cinco temporadas en el Athletic, entre 1991 y 1996, llegando a su cenit en el bienio dirigido por Jupp Heynckes (1992-1994) que coincidió además con la estruendosa irrupción en la elite de Julen Guerrero. En esos dos años firmaron 58 goles entre ambos -38 el 'Cuco' y 20 el 'Txingurri'- que les convirtieron en una de las parejas de delanteros en las últimas décadas más recordada por los aficionados rojiblancos. Las carreras de Ziganda y Valverde siguieron también muy ligadas en sus respectivas trayectorias como técnicos. Durante la segunda etapa de Valverde en el banquillo de San Mamés, entre 2013 y 2017, el navarro fue el responsable del Bilbao Athletic, con el que logró al ascenso a Segunda División en 2015. Y tras la salida del de Viandar de la Vera al FC Barcelona en el verano de 2017 fue Ziganda quien se hizo cargo del primer equipo, función que desempeñó una sola temporada.