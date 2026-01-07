El Athletic, perjudicado por el injusto reparto económico de la Supercopa de España

El club vasco es el que menos cobra de los cuatro participantes que este año 2026 juegan el torneo organizado por la RFEF en Arabia Saudí. Real Madrid y FC Barcelona multiplican por seis la cantidad de dinero que se embolsa el equipo que entrena Ernesto Valverde

El Athletic Club ya está en Arabia Saudí en donde va a jugar la Supercopa de España. El equipo de Ernesto Valverde está ilusionado con la posibilidad de ganar un nuevo título, al mismo tiempo que es ajeno a que el club es el que se ve más perjudicado de los cuatro participantes por el injusto reparto económico que tiene esta Supercopa de España organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Arabia Saudí. Algo que suele ser habitual edición tras edición, ya que el equipo con menos cartel, a priori, siempre es el que gana menos dinero y en esta ocasión le han dado ese rol al Athletic Club.

El Athletic Club gana menos dinero fijo que Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid por disputar la Supercopa de España

El Athletic Club se embolsa sólo 850.000 euros por disputar la Supercopa de España 2026. Una cantidad que ni siquiera se acerca a la que se llevan Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Real Madrid y FC Barcelona ganan, sólo por disputar este torneo, algo más de 6 millones de euros, mientras que el Atlético de Madrid se lleva 2 millones de euros.

Un injusto reparto que es habitual edición tras edición. Por ejemplo, en la temporada anterior, el gran perjudicado fue el RCD Mallorca que fue el que se embolsó la cantidad de dinero que este año gana el Athletic Club.

Con todo, el Athletic Club tiene la posibilidad de aumentar el dinero ganado si llega a la final o gana el torneo. Si el equipo de Ernesto Valverde queda eliminado se embolsará unos 850.000 euros más, si elimina al FC Barcelona en la semifinal conseguirá 1'4 millones de euros, y si gana sumará a su caja fuerte 2 millones de euros. Sea como fuere, lo máximo que se puede embolsar el Athletic Club por jugar la Supercopa de España es 2'85 millones de euros. Por tanto, pase lo que pase, ganará menos dinero que Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El Athletic Club, muy motivado para ganar la Supercopa de España

Ajeno al dinero que pueda llevarse el Athletic Club como entidad, el equipo que entrena Ernesto Valverde está muy motivada para intentar ganar la Supercopa de España 2026 tal y como dijo Iñaki Williams en la rueda de prensa previa a la semifinal contra el FC Barcelona. "Pues a ganar hemos venido. Entiendo que aquí la Liga la sigan por equipos como Barça y Madrid. Pero ya lo hemos hecho. No vamos a dar nada por perdido. Venimos como los menos favoritos y eso, de bueno, puede servir para que ellos esté relajados y podamos dar la sorpresa".