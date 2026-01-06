Iñaki Williams se planta con la Supercopa de España: "Visto lo visto, el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa... "

El capitán del Athletic Club, que declaró que "jugar en Arabia es una mierda", corrige sus palabras y señalan que no fueron las "acertadas", aunque su mensaje sigue sin cambiar. Iñaki Williams defiende su postura y en especial a la huinchada rojiblanca que no podrá estar de lado de los jugadores para intentar luchar por la Supercopa de España

El Athletic Club, con las polémicas palabras de Iñaki Williams acerca de jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, prepara el primer duelo frente el Barcelona a sabiendas de que toda la hinchada estará en su contra y apoyando al equipo de Hansi Flick. Las gradas serán territorio hostil para los vascos y en especial para Iñaki Williams tras decir que "jugar en Arabia es una mierda". Valverde destacó que las declaraciones de su jugador no eran acertadas. En la rueda de prensa previa la partido, Iñaki Williams se planta con la Supercopa de España y, aunque matiza sus palabras, sigue con la crítica por jugar lejos del país nacional.

Iñaki Williams matiza sus palabras, pero defiende su idea sobre la Supercopa de España

El capitán del Athletic reconoció en Yeda, donde mañana abrirán el torneo ante el Barcelona, que "quizás las palabras no fueron las adecuadas" en su crítica a que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí, pero aseguró también que no se arrepiente de haberlas dicho. "Quizás las palabras no fueron las adecuadas pero no me arrepiento", dijo el internacional por Ghana sobre su consideración de hace unos días de que "jugar en Arabia" la Supercopa "es una mierda". "Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", lamentó el capitán rojiblanco ya en Arabia, en la rueda de prensa oficial previa a la semifinal ante el equipo de Hansi Flick.

Iñaki Williams y el Athletic Club quieren dar la campanada en la Supercopa de España

Dejando a un lado la polémica en torno a jugar en Arabia Saudí, Iñaki Williams subrayó que al Athletic Club le encanta "ir a lo bajini" para dar la campanada en la Supercopa de España y poder levantar el título. "Pues a ganar hemos venido. Entiendo que aquí la Liga la sigan por equipos como Barça y Madrid. Pero ya lo hemos hecho. No vamos a dar nada por perdido. Venimos como los menos favoritos y eso, de bueno, puede servir para que ellos esté relajados y podamos dar la sorpresa", empieza destacando el capitán del Athletic Club que cree en la resurrección del cuadro vasco tras una mala dinámica de resultados. "El fútbol al final son dinámicas. En algún momento, pienso que tenemos que despertar", sentenció el delantero rojiblanco.