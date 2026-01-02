Valverde llama la atención a Iñaki Williams por sus críticas a la Supercopa de España: "Hay que ser cuidadosos"

El técnico del Athletic cree que el capitán rojiblanco "no estuvo muy acertado" al asegurar que es "una mierda" tener que desplazarse a Arabia Saudí para disputar una competición oficial

El Athletic Club afronta un choque decisivo este sábado ante Osasuna en El Sadar. Tras despedir 2025 con dos derrotas consecutivas en LaLiga, los rojiblancos no pueden dejar escapar una nueva oportunidad si no quieren alejarse más si cabe de unas plazas europeas que se encuentran a cinco puntos de distancia, habiendo disputado el cuadro bilbaíno además un partido más que sus rivales. Pero al mismo tiempo, en Bilbao se mira de reojo a la Supercopa de España que se celebrará la próxima semana en Arabia Saudí, aguardando el FC Barcelona en una semifinal que tendrá lugar el miércoles 7 de enero.

De cara a dicha competición, han sido muy comentadas las declaraciones de Iñaki Williams, que no se mordió la lengua y aseguró que tener que viajar a otro país para disputar un torneo oficial es "una mierda". Unas palabras que no han gustado a su entrenador, Ernesto Valverde, quien cree que el capitán rojiblanco "no estuvo muy acertado". "Independientemente de que nos guste más o menos el formato no sé si estuvo muy acertado. Tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos", subrayó el técnico cacereño, quien pese a todo entiende que después de haber sido padre por primera vez ayer jueves, "tener que marchar lejos siempre le puede trastocar un poco más".

"Al margen de que a todos nos gustaría contar con nuestros aficionados, hay que ser un poco respetuosos con todo. Además, para nosotros ir a Arabia supone prestigio, no nos vamos a engañar. Vamos a jugar una Supercopa y tenemos la posibilidad de ganar un título. Eso es la realidad y, al mismo tiempo, nuestro club está cobrando por ir allí", zanjó sobre este asunto el 'Txingurri'.

Alerta de la fortaleza de Osasuna en El Sadar

Por otro lado, Valverde no quiso mirar a largo plazo al ser cuestionado sobre su propósito para el nuevo año. "Si puede ser, de momento es ganar a Osasuna. Tampoco te creas que me voy muy adelante. Tenemos un partido complicadísimo contra un rival que de los 18 puntos que tiene 16 los ha conseguido en casa y nuestra intención es centrarnos absolutamente en lo que tenemos por delante", recalcó el preparador del Athletic en su primera rueda de prensa del año, en la que recalcó la necesidad de tratar de "recuperar los puntos que se han quedado por el camino" en este primer tramo liguero.

Urge recuperar la buena senda

En ese sentido confía en que la "pequeña reflexión" que han realizado en el paréntesis navideño les sirva en la vuelta a la competición para recuperar una "dinámica positiva" que "hay que buscar" y que "no viene porque sí". "Hemos perdido la mitad de los partidos que hemos jugado en Liga y eso no nos pasaba el año pasado. Queremos volver a esa dinámica y hay que perseverar en ello. Que se nos vean poco los defectos y mucho las virtudes. En eso es en lo que hay que trabajar. Luego el resultado tendrá que ser una consecuencia de todo ello", destacó.

Las dudas de Berenguer y Lekue

En cuanto al estado de su plantilla, el técnico avanzó que Berenguer tiene "una pequeña molestia" e Iñigo Lekue "también", por lo que se han entrenado a menor ritmo en los últimos días, mientras que Iñaki Williams fue padre el jueves, por lo que esperará a la última sesión para conocer su condición de cara al partido. Además, también confirmó las bajas de Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, a quienes ve incluso "un poco justos" para la semifinal de la Supercopa que les va a enfrentar al próximo miércoles al Barça.

Valverde no espera novedades en el mercado de enero

Por último, cuestionado sobre el recién abierto mercado invernal, Valverde dijo que "en principio" cuenta con los mismos futbolistas que tiene ahora en la plantilla. "Me pilla por sorpresa la pregunta porque ni lo había pensado. No sé si saldrá alguien o llegará alguien, que será más complicado. Ya veremos lo que ocurre", sentenció, sin abordar la posible salida de Izeta, con el que apenas cuenta.