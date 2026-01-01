Iñaki López da la razón a Iñaki Williams con la Supercopa de España: "Una mierda como una catedral"

El popular periodista y presentador vasco, confeso aficionado del Athletic, ha respaldado las críticas del jugador rojiblanco por tener que jugar una competición oficial en un país extranjero. Pero además ha puesto el foco en lo que representa como gesto de apoyo hacia el gobierno saudí

Como viene sucediendo desde que la Real Federación Española de Fútbol decidiese llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí hace ya cinco años, no faltan las críticas hacia una decisión justificada casi exclusivamente por los ingresos económicos que conlleva. En esta ocasión, el torneo arrancará la próxima semana con las semifinales entre Athletic Club y FC Barcelona, el miércoles 7, y el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, el jueves 8, ambas en la ciudad de Jeddah.

De cara a dicho torneo, el conjunto bilbaíno se desplazará al país asiático el próximo lunes, después de afrontar un duelo vital en LaLiga este sábado ante Osasuna, saliendo a la palestra uno de sus baluartes, Iñaki Williams, para dejar más que claro su disgusto por tener que afrontar un partido oficial a miles de kilómetros de casa. Y no solo por la incomodidad que supone para los propios jugadores, sino para unos seguidores que difícilmente podrán acudir en masa a animar a los suyos, dado lo costoso del viaje y lo especial de estas fechas.

La 'rajada' de Iñaki Williams

“No me muerdo la lengua en estos temas. Jugar en Arabia es una mierda. El tener que llevar una competición, que es nacional, a otro país pues no es fácil para los aficionados. Parece que jugamos fuera de casa. Un gran desplazamiento de los aficionados es prácticamente imposible”, señaló el atacante rojiblanco, que en el plano personal, además, señaló que es "una faena" tener que dejar a su mujer sola en estos momentos, pues será padre esta misma semana.

Otros sí lo justifican por el dinero

No han faltado las reacciones a la rajada del internacional por Ghana. Así, algunos, como el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, han sacado de nuevo a colación el tema económico para asumir un desplazamiento que se seguirá produciendo al menos hasta 2029. "Yo no diría que es una mierda, diría que hemos consentido que se juegue ahí. Si queremos todo esto, pues indiscutiblemente tendremos que jugar donde realmente florezca el dinero y donde den dinero", señaló el mandatario colchonero.

Iñaki López no se muerde la lengua

Pero también ha habido reacciones por parte de conocidos rostros ajenos al fútbol, como el periodista y presentador vasco Iñaki López, reconocido aficionado del Athletic que tampoco suele morderse la lengua, como sucedió años atrás al criticar públicamente la gestión del ex presidente Josu Urrutia, lo que provocó incluso un enfrentamiento entre ambos en el palco de San Mamés.

Ahora, el de Portugalete no solo ha dado la razón a Iñaki Williams, sino que ha ido más allá para señalar a la Federación e indicar que las ganancias que genera jugar en Arabia Saudí no pueden justificar el hecho de ponerse de lado del gobierno del país árabe, que utiliza eventos de este tipo para 'lavar' su imagen pública. "Un mierda como una catedral. Pero en eso consiste el 'sportwashing'. Sacar una competición de su entorno por cuatro perras para ocultar el hedor del régimen de turno", sentenció en sus redes sociales.