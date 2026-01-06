El Real Madrid toma una decisión con Mbappé y la Supercopa de España

EL francés no podrá estar en la final a cuatro en la que se medirán, además de los de Xabi Alonso, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid. Desde la entidad blanca se opta por un tratamiento conservador según ha informado AS. No ha entrado en la lista de convocados

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club ya están pensando en Arabia Saudí para disputar la final de la Supercopa de España. Este torneo, que ha ganado en cierto atractivo desde que se impuso la final a cuatro y se llevó lejos de territorio español, estaba expectante ante posibilidad de participación de uno de sus jugadores de más renombre: Kylian Mbappé. El galo, que no pudo estar en el último partido del Real Madrid ante el Real Betis a consecuencia de un esguince de rodilla, era una de las grandes dudas del conjunto de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé y su participación en la Supercopa de España

Kylian Mbappé ya no estaba disponible para el encuentro de semifinales de la Supercopa de España que se va a disputar el próximo 8 de enero ante el Atlético de Madrid pero desde la entidad madridista se estaba tratando de apurar los plazos para que el astro francés estuviese en una hipotética final en la que como es lógico, el deseo era que el rival fuese el Barcelona.

Parece que no, Kylian Mbappé, según ha adelantado el diario AS, tampoco estará disponible para jugar una hipotética final de la Supercopa de España y el motivo es bien sencillo. El Real Madrid no quiere tomar riesgos en la recuperación de la rodilla de Kylian Mbappé y prefiere ser más prudente con el tratamiento para que no se produzca en un futuro la tan temida recaída.

El Real Madrid no arriesga con Mbappé aunque podría estar en Arabia Saudí

El Real Madrid aún no ha ofrecido su lista oficial de convocados de cara a la Supercopa de España que se disputará en tierras sauditas en los próximos días. El Real Madrid ha ofrecido hace escasos minutos la lista de convocados y en ella no aparece Kylian Mbappé pero el galo si podría formar parte de la expedición que viaje a tierras sauditas para hacer grupo en lo que supone la pelea por un nuevo título para los blancos.

Los partidos que podría perderse Mbappé y la lista del Real Madrid para la Supercopa

Con el descarte de Mbappé de la semifinal de la Supercopa de España y de una hipotética final, ya serían tres los encuentros que se ha perdido el francés aunque este número podría crecer. El Real Madrid, sin contar una posible final de la Supercopa de España, tiene un mes de enero en el que jugará un total de siete encuentros.

Sin Mbappé entre los convocados, la lista completa es la siguiente: Courtois, Lunin, Fran González, Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Jiménez, Bellingham, Camavingda, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Ceballos, Thiago, Vinicius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.