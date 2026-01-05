Huijsen regresa con el grupo y Mbappé intenta llegar para la Supercopa de España

Mientras el central se ha ejercitado con normalidad, el delantero se ha dejado ver por el gimnasio, alimentando las opciones de poder verle vestido de corto frente al Atlético de Madrid el próximo jueves

La jugada le salió bien a Xabi Alonso. Decidió no arriesgar con Dean Huijsen frente al Real Betis y el equipo apenas acusó su ausencia. Y tras perderse el primer partido del Real Madrid en 2026 debido a una sobrecarga muscular, el zaguero ha regresado a la dinámica de grupo en el entrenamiento de este lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas.

De esta manera, nadie duda ya de que el internacional estará presente en la Supercopa de España, donde el técnico blanco ya cuenta con las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold.

La sesión fue de recuperación para los jugadores que fueron titulares el domingo y de una intensidad mayor para los suplentes. El regreso a la dinámica de grupo de Huijsen, recuperado de sus molestias musculares, fue la mejor noticia. Asimismo, Dani Carvajal, que mejora su físico tras volver a ser convocado dos meses después, también realizó el mismo trabajo que él.

También se ejercitaron, primero en el gimnasio y posteriormente sobre el césped, David Alaba, Ferland Mendy, Fran García, Dani Ceballos, Arda Güler y Franco Mastantuono junto a un nutrido grupo de canteranos.

Mbappé trabaja en solitario en el gimnasio

Mientras tanto, Kylian Mbappé, el otro gran ausente ayer en el Santiago Bernabéu frente a los béticos, también se ha dejado ver por las instalaciones. El francés ha estado trabajando en el gimnasio la recuperación del esguince de rodilla que sufre.

Su presencia sigue estando complicada y tanto el cuerpo médico del club y el cuerpo técnico han decidido esperar al martes para probarse y decidir si viaja a Yeda o no. También cabe la posibilidad de forme parte de la expedición madridista y sólo decidan arriesgar con él en caso de que disputen el domingo la final.

Gonzalo, billete directo para la Supercopa de España

Y mientras Kylian Mbappé se recupera, quien ha tirado la puerta para siempre en el equipo blanco ha sido Gonzalo. El delantero de 21 años firmó una actuación estelar frente al Betis con tres goles que ya están dando la vuelta al mundo.

Xabi Alonso ha planificado dos entrenamientos en la capital de España antes de volar a Arabia Saudí el martes. El último entreno será este mismo martes, día de Reyes, una sesión prevista en la Ciudad Real Madrid a partir de las 11:00 horas. A la conclusión de la misma dará la lista de convocados, con todos los flashes apuntando a la figura de Mbappé.

Eso sí, en caso de que el francés finalmente no viaje, la irrupción de Gonzalo este pasado fin de semana le ha venido de maravilla al técnico madridista para saber que acudiría con las mismas garantías a tierras saudíes. El joven punta, salvo sorpresa, volverá a ejercer de líder en el ataque blanco frente al Atlético de Madrid.