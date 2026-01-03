Xabi Alonso aclara la lesión de Mbappé, el estado de Vinicius y los fichajes de invierno

El técnico vasco ha repasado todos los temas candentes de la actualidad blanca en la previa del enfrentamiento contra el Betis

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Xabi Alonso quiere refuerzos en este mercado invernal. Lo ha dicho de la manera más sutil posible, pero lo ha dicho. El técnico del Real Madrid ha analizado todos los temas que rodean la actualidad blanca y le ha dejado caer a Florentino Pérez que necesita 'cositas'.

En primer lugar, ha hecho referencia al renacer de Rodrygo: "Puede jugar dentro de la delantera en cualquiera de los tres carriles. Acabó en un muy buen momento. Hizo 3 o 4 partidos buenos y tuvimos una buena sensación con él. Le necesitamos como a todos los demás para suplir la baja de Kylian, que habrá que ver durante cuanto tiempo".

Sobre la falta de un centrocampista creativo y organizado ha sido tajante: "Es mi trabajo exprimir y exigir para que todos progresen. Estamos en los momentos buenos y malos... y hay que estar atentos para poder mejorar. Sin nombres".

También ha sido claro a la hora de hablar de Vinicius: "Le veo con alegría y sonriente. A todos nos ha venido bien este descanso para resetear. Mañana tenemos que ser nosotros los que dar para contagiar esas ganas a la gente. Si eso fluye en ambas direcciones, pues disfrutaremos".

Sobre la lesión de Mbappé, el preparador madridista no cree que hayan arriesgado con él: "Hacemos las valoraciones, las sensaciones el jugador y luego tomamos las decisiones. Vamos a hacer todo por nuestra parte para que llegue cuanto antes. Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos hacer todo lo posible para apurar los plazos y que esté listo lo antes posible. ¿Supercopa? Esperamos".

En cuanto a la salida de Endrick, Xabi cree que ha sido lo mejor: "En el momento que está de su carrera necesita jugar y entiendo que haya querido invertir el club a medio plazo para que se desarrollo. Si eso permite que vaya creciendo como jugador... el Madrid lo hace muy bien. Yo entiendo a Bobby y le seguiremos muy de cerca".

Para el duelo contra el Betis, la principal pero no única duda es la presencia o no de Carvajal: "Sí, ha podido completar el entrenamiento entero. Mañana decidimos la convocatoria porque tenemos un par de dudas. En todos los equipos, jugadores que tienen peso por lo que aportan en el campo y fuera de el, son necesarios. Carva es uno de esos. Sigue siendo igual de competitivo y su peso en el vestuario es mayúscula. A partir de ahora ayudarle para que vaya encontrando su mejor estado físico, pero teniéndolo cerca ya ayuda"

Por último y en cuanto a los refuerzos invernales, le ha dejado claro a la directiva blanca que no deben dormirse: "Siempre hay que estar atentos, pero estamos contentos con la plantilla. Atentos por si surgen oportunidades"