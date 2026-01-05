De la "bronca" de Pellegrini a la mala suerte de los béticos en Atocha: 'tirados' en Madrid

Al mismo tiempo que el técnico verdiblanco aparecía por la sala de prensa, decenas de aficionados verdiblancos llegaban a Atocha para encontrarse con que su tren de vuelta a Sevilla estaba averiado; la mayoría de ellos no pudieron volver a casa anoche, unos optaron por otras alternativas y otros por esperar hasta hoy

El Real Betis cayó derrotado en el Santiago Bernabéu por un contundente 5-1 ante el Real Madrid, pero eso no impidió que los jugadores verdiblancos estuvieran acompañados hasta el final por cientos de aficionados que no dudaron en desplazarse hasta la capital de España para apoyar a sus jugadores en el choque liguero. Sin embargo, la vuelta de muchos de ellos a sus respectivos hogares tanto en Sevilla capital como el resto de la provincia hispalense se vio truncado por una inoportuna avería en un tren de la compañía Ouigo que salía a las 21:00 horas desde Atocha, por lo que decenas de seguidores del Betis se quedaron este domingo por la noche 'tirados' en Madrid.

Los hinchas del Betis, tras presenciar en el estadio Bernabéu, el partido de LaLiga EA Sports frente al Real Madrid, se trasladaron a la estación de Atocha donde comprobaron que su tren con destino a Sevilla se había cancelado. Fuentes de la compañía ferroviaria comunicaron a los viajeros, que mostraban su desazón en redes, que "a través del correo electrónico asociado a la reserva y vía WhatsApp, se ha informado a todos los pasajeros sobre la cancelación y sobre las opciones disponibles, que incluyen viajar en otro tren o solicitar el reembolso del importe de los billetes, además de una compensación adicional del 200% del importe del billete".

Fuentes del Real Betis dijeron a EFE que estuvieron muy atentos a la incidencia, porque incluso algún empleado del club tenía previsto desplazarse en ese tren. Según informaba el Betis, "algunos aficionados han optado por alquilar un coche y regresar a Sevilla" y otros esperar a este lunes y acceder a las alternativas ofrecidas por Ouigo de optar por otro tren y obtener la compensación estipulada en este tipo de incidencias.

La "bronca" de Pellegrini por la derrota ante el Madrid

Al mismo tiempo que los aficionados verdiblancos iban abandonando el Santiago Bernábeu, Manuel Pellegrini comparecía en la sala de prensa merengue para reconocer que le dolieron especialmente los dos goles encajados a balón parado. "Lo que más bronca me da es haber recibido dos goles a balón parado cabeceándonos solos en el área. Eso desequilibra absolutamente el marcador. Ellos empezaron mejor el partido, sin tener muchas ocasiones al margen del gol, y nosotros lo acabamos mucho mejor. En el segundo tiempo los superamos en el juego, pero nos hicieron dos goles pronto y ahí prácticamente se terminó el partido. No tuvimos fortuna con los dos palos. Es la segunda vez que recibimos cinco goles. O estamos muy bien o estamos muy mal en el funcionamiento defensivo. Tenemos que mejorarlo".