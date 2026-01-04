Real Madrid - Betis en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports
Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 18 entre Real Madrid y Real Betis desde el Santiago Bernabéu...
R. Madrid
Betis
Minuto a minutoActualizar narración
¡DEOSSA!
Ahora es el colombiano el que prueba fortunda desde fuera del área con un potente disparo que no terminó entre los tres palos...
¡Lo intenta Antony! Buscaba el brasileño sorprender con un disparo desde el pico del área pero se marchó alto, necesita el Betis tener más la pelota y elaborar jugadas, que no lo estaba haciendo hasta que ha llegado el gol madridista.
De la falta sobre Vinicius nació el primer gol del partido. Centro medido al segundo palo de Rodrygo, Ricardo salta pero no llega y por detrás aparece Gonzalo para conectar un cabezazo al palo contrario y batir a Valles. El recambio de Mbappé responde con un gol.
¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOL DE GONZALO!
Primera cartulina del partido para Ángel Ortiz, que ahora sí arrolló a Vicinius tras el recorte del brasileño.
Disparo de Rodrygo que manda a córner Valles, aunque parece que el balón iba afuera, no quiso complicarse el meta verdiblanco...
El 'Cucho' y Camavinga en plena acción en esta primera parte.
¡SALVA VALLES!
Pared de Bellingham en la frontal, el inglés no llega a recibir pero sí Carreras, cuyo disparo desvía Valles, aunque el lateral blanco estaba en fuera de juego...
Falta ahora sobre Rodrygo, protesta Ricardo y el colegiado habla con ambos capitanes, Bartra y Valverde, para no perder el control del partido...
Otra llegada de Vinicius por la banda izquierda, está comenzando con ganas el brasileño, su centro queda muerto y en la disputa chocan Camavinga y Valles, siendo falta a favor del Betis.
Caída en el área de Vinicius ante Ángel Ortiz, pero Hernández Hernández dice que no hay nada. La jugada sigue pero el balón se le marcha por línea de fondo a Rodrygo...
¡VALVERDE!
Primera llegada del encuentro con un disparo potente desde la frontal del uruguayo, que recogió un centro atrás de Vinicius tras penetrar por la banda izquierda...
Mueve la pelota el Betis, que no va a renunciar a su idea de llevar la iniciativa del juego en el Santiago Bernabéu...
¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL SANTIAGO BERNABÉU!!!
¡Saltan los protagonistas al terreno de juego!
Todo listo ya en el Santiago Bernabéu, esto comienza en breve...
También saltan ya los futbolistas verdiblancos...
Saltan a calentar los hombres de Xabi Alonso...
La llegada de Pellegrini y sus jugadores al Santiago Bernabéu...
Caras de concentración en los jugadores del Real Madrid...
Así luce el vestuario verdiblanco en el Santiago Bernabéu...
En el Real Madrid, Gonzalo es la apuesta de Xabi Alonso para suplir la baja de Mbappé, con el regreso al once de Fede Valverde y Álvaro Carreras en los laterales. El canterano formará el tridente ofensivo junto a los brasileños Rodrygo Goes y Vinícius Junior en las bandas.
Pellegrini repite el once que tan buen resultado le dio en el último partido del año frente al Getafe, al que goleó 4-0 en La Cartuja. Sigue el canterano Ángel Ortiz en el lateral derecho y Aitor Ruibal como extremo izquierdo, autor de un doblete ante los azulones.
¡TAMBIÉN CONOCEMOS YA EL ONCE EL BETIS!
¡CONFIRMADO EL ONCE DEL REAL MADRID!
El Santiago Bernabéu ya calienta motores...
LOS POSIBLES ONCES DEL PARTIDO
A la espera de conocer los onces titulares de Real Madrid y Betis, aquí os dejamos las alineaciones probables para esta tarde.
LA CONVOCATORIA DEL BETIS
El técnico del conjunto verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha dado una lista con 22 futbolistas citados para el choque de este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
LA LISTA DEL REAL MADRID
Comenzamos con la última hora, pues Xabi Alonso ha ofrecido la convocatoria para el choque de hoy hace apenas una hora, con bajas muy importantes.
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Betis...
Real Madrid y Real Betis se enfrentan esta tarde en el Santiago Bernabéu en un duelo en el que ambos necesitan sumar los tres puntos para sus respectivas aspiraciones ligueras. Los de Xabi Alonso para volver a dejar la ventaja del Barcelona en cuatro puntos tras su triunfo anoche ante el Espanyol y los de Pellegrini precisamente para recotarle tres puntos a los pericos, que ahora mismo están a cinco de distancia, y de paso acercarse a Atlético de Madrid y Villarreal en la lucha por los puestos de Champions.
En el Betis no estarán los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, ni el congoleño Bakambu, los tres jugando la Copa de África, tampoco Isco Alarcón, convaleciente de la artroscopia que se le practicó el pasado 29 de diciembre para someterse a una limpieza articular en el cartílago de su tobillo derecho tras su desafortunado choque con Amrabat en el duelo de Liga Europa ante el Utrecht.
En el Real Madrid son seguras las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, aunque Xabi Alonso esperará hasta última hora para saber si podrá tener a Dani Carvajal, recién recuperado después de dos meses de la artroscopia a la que se sometió en la rodilla operada, además de la de Dean Huijsen, aunque la Supercopa de España invita a no forzar.