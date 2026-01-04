Real Madrid - Betis en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 18 entre Real Madrid y Real Betis desde el Santiago Bernabéu...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Betis...

El técnico del conjunto verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha dado una lista con 22 futbolistas citados para el choque de este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

Pellegrini repite el once que tan buen resultado le dio en el último partido del año frente al Getafe, al que goleó 4-0 en La Cartuja. Sigue el canterano Ángel Ortiz en el lateral derecho y Aitor Ruibal como extremo izquierdo, autor de un doblete ante los azulones.

En el Real Madrid, Gonzalo es la apuesta de Xabi Alonso para suplir la baja de Mbappé, con el regreso al once de Fede Valverde y Álvaro Carreras en los laterales. El canterano formará el tridente ofensivo junto a los brasileños Rodrygo Goes y Vinícius Junior en las bandas.

Mueve la pelota el Betis, que no va a renunciar a su idea de llevar la iniciativa del juego en el Santiago Bernabéu...

Primera llegada del encuentro con un disparo potente desde la frontal del uruguayo, que recogió un centro atrás de Vinicius tras penetrar por la banda izquierda...

Caída en el área de Vinicius ante Ángel Ortiz, pero Hernández Hernández dice que no hay nada. La jugada sigue pero el balón se le marcha por línea de fondo a Rodrygo...

Otra llegada de Vinicius por la banda izquierda, está comenzando con ganas el brasileño, su centro queda muerto y en la disputa chocan Camavinga y Valles, siendo falta a favor del Betis.

Pared de Bellingham en la frontal, el inglés no llega a recibir pero sí Carreras, cuyo disparo desvía Valles, aunque el lateral blanco estaba en fuera de juego...

De la falta sobre Vinicius nació el primer gol del partido. Centro medido al segundo palo de Rodrygo, Ricardo salta pero no llega y por detrás aparece Gonzalo para conectar un cabezazo al palo contrario y batir a Valles. El recambio de Mbappé responde con un gol.

¡Lo intenta Antony! Buscaba el brasileño sorprender con un disparo desde el pico del área pero se marchó alto, necesita el Betis tener más la pelota y elaborar jugadas, que no lo estaba haciendo hasta que ha llegado el gol madridista.

Ahora es el colombiano el que prueba fortunda desde fuera del área con un potente disparo que no terminó entre los tres palos...

Real Madrid y Real Betis se enfrentan esta tarde en el Santiago Bernabéu en un duelo en el que ambos necesitan sumar los tres puntos para sus respectivas aspiraciones ligueras. Los de Xabi Alonso para volver a dejar la ventaja del Barcelona en cuatro puntos tras su triunfo anoche ante el Espanyol y los de Pellegrini precisamente para recotarle tres puntos a los pericos, que ahora mismo están a cinco de distancia, y de paso acercarse a Atlético de Madrid y Villarreal en la lucha por los puestos de Champions.

En el Betis no estarán los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, ni el congoleño Bakambu, los tres jugando la Copa de África, tampoco Isco Alarcón, convaleciente de la artroscopia que se le practicó el pasado 29 de diciembre para someterse a una limpieza articular en el cartílago de su tobillo derecho tras su desafortunado choque con Amrabat en el duelo de Liga Europa ante el Utrecht.

En el Real Madrid son seguras las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, aunque Xabi Alonso esperará hasta última hora para saber si podrá tener a Dani Carvajal, recién recuperado después de dos meses de la artroscopia a la que se sometió en la rodilla operada, además de la de Dean Huijsen, aunque la Supercopa de España invita a no forzar.